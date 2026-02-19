El análisis del sportiguista volador: desde México hasta La Mancha, nervios y un punto que mantiene la ilusión

El Sporting comenzó bien. Los primeros quince o veinte minutos fueron rojiblancos. Un gol anulado, el Sporting con más posesiones de balón, iniciativa y sensación de superioridad. Pero el dónde estás pareces calva calva te da Albacete fue creciendo y terminó el primer tiempo mucho mejor. En el último suspiro antes del descanso, un penalti señalado por Mureșan —árbitro que no trae precisamente buenos recuerdos— permitió a Jefte (héroe manchego en copa ante el Madrid) adelantar al Alba tras una acción desafortunada de Ferrari que intenta sacar el balón y golpeó el tobillo de un jugador Manchego. Gol psicológico justo antes del descanso.

El segundo tiempo exigía reacción. El equipo mejoró, empujó y lo intentó, aunque sin demasiadas ocasiones claras. Un disparo cruzado que se fue desviado por Brian Olivan fue de lo más cercano. En el último cuarto de hora llegó la jugada clave, penalti claro por agarrón dentro del área al Pingüino y el mismo asumió la responsabilidad y convirtió el empate. En los minutos finales, incluso hubo una acción polémica con balón salvado sobre la línea por Mariño tras una cesión de un defensa del Alba y que terminó en libre indirecto sin premio. Al final, reparto de puntos.

El Sporting queda noveno, con 40 puntos, a uno del playoff. La clasificación aprieta, ilusiona y tensa a partes iguales.

Pero este viaje fue mucho más que un empate.

Después de cuatro meses, pude volver a ver al Sporting en directo. Sexto partido de la temporada. Salí de México el viernes rumbo a Madrid por mi trabajo de tripulante aéreo, aterricé el sábado y aún tuve tiempo de pasar por el Estadio Santiago Bernabéu por la noche para ver la victoria blanca de 4-1 ante la Real Sociedad.

El domingo, antes de las siete de la mañana, ya iba camino de Chamartín para tomar el tren a Albacete. Llegar al hotel de concentración y reencuentros con la directiva, caras conocidas de como lo es Pepe Riestra, nuevo presidente ejecutivo y a quien conozco desde niño en el Centro Asturiano de México. La vida y el fútbol dan vueltas curiosas. También encontrarme con aficionados conocidos del Sporting como lo son Xuacu de la Peña, sentimiento rojiblanco del bar la Regence, Miguel Ángel Escudero, que salió esta temporada en el video de abonados y Milinko que no falla a ningún partido. Con Xuacu aproveché para entregarle una máscara de lucha libre del Sporting, para que se la hicieran llegar a mi amigo Javi Bazán, de la Peña Quini de Barcelona. La máscara será subastada en un acto benéfico que organizan cada año para recaudar fondos para una causa de salud.

Diego Álvarez Bada con la bandera de la peña y varios jugadores del Sporting.

Al llegar al estadio, colocar la bandera de la peña en la grada visitante fue casi otra batalla, la cinta de pegar se terminó, costó fijarla, pero al final ondeó en lo alto. Y verla allí, visible, ya justificaba el viaje.

Ya durante el partido, hubo nervios. Pensé incluso que volvería el famoso “gafe”, que dicen que llevo por dentro. Pero no. Salí del estadio sin mucha euforia, aunque tampoco triste. Con la sensación de que este equipo, cuando domina, puede competirle a cualquiera y pelear por ese playoff que se resiste. También conciente de que hay desconexiones que no podemos permitirnos.

Después del partido, recibí saludos de aficionados que me reconocen por alguna entrevista, por los mariachis de Guadalajara en la visita del Sporting a México en 2023 o el video de Times Square en Nueva York o por esas locuras rojiblancas que uno hace lejos de casa. Y todo llega a su fin. Tomar el tren de regreso a Madrid. Un día más para descansar, tras pocas horas de sueño en casi 3 días y también poder disfrutar de la capital de España y vuelta a México, a los aviones y a los cielos.

Ahora vienen Real Valladolid y CD Leganés en casa. Momento de hacerse fuertes. Buscar ese seis de seis y asaltar por fin los puestos de Playoff. Y en marzo, si todo cuadra, intentar regresar al templo ante el CD Castellón.

Mientras tanto, seguiré volando por el mundo con mi bufanda y mi bandera. Porque uno puede cruzar océanos, cambiar de husos horarios y dormir en diferentes ciudades cada semana… pero la “Pasión Rojiblanca” siempre viaja contigo.