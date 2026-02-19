El Principado enviará equipos de carga solar contra los apagones del “asedio energético” a Cuba

El Gobierno del Principado financiará el envío de equipos de carga solar contra la miseria y los apagones de Cuba. La Dirección General de Agenda 2030, encuadrada en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, tutelará la apertura de una línea de colaboración con el país caribeño que se completará con una colaboración con las estrategias de desarrollo sostenible en la isla. El proyecto trata de poner medios para mitigar los efectos de las notables carencias que sufre el pueblo cubano como efecto del recrudecimiento reciente de un bloqueo internacional que la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, tilda de “ilegal e ilegítimo” y define como “un acto de guerra encubierto”.

Secundada por el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, González Prieto presentó una iniciativa que nace dotada con 20.000 euros y resulta de la colaboración con la Universidad de La Habana. Por un lado, se financiará el envío de kits de carga solar, sobre todo a zonas rurales y periurbanas, para facilitar la autosuficiencia energética en un país que sufre constantes cortes de fluido eléctrico por falta de combustible. Por otro, el Principado aportará “acompañamiento” y “transferencia de conocimiento” para la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Provincial de La Habana, centrada en la movilidad sostenible y la formación, entre otros aspectos.

La ayuda que canalizará la consejería que controla IU en el gobierno asturiano es una de las contribuciones oficiales de Asturias a un país que tiembla mientras escucha al presidente, Miguel Díaz-Canel, hablar de prepararse para activar algo parecido a la “opción cero”, el plan de supervivencia sin casi nada que ideó la Cuba de Fidel Castro durante las grandes privaciones del llamado “periodo especial en tiempos de paz”, la gravísima crisis económica que siguió al colapso de la Unión Soviética en los primeros años noventa. El “cero” hace referencia a la necesidad de aprestarse a subsistir sin suministros esenciales e ilustra la magnitud que ha alcanzado la necesidad en una nación sometida a los apagones, la inflación galopante y las carencias de lo más básico.

La población, en esas circunstancias, apenas tiene más remedio que aferrarse a la solidaridad colectiva, y ahí la estrategia recién lanzada desde el Principado es una de muchas. Tras denunciar el bloqueo que el pueblo cubano sufre “desde hace 64 años a pesar de haber recibido más de treinta condenas de la ONU por violación de los derechos humanos”, González Prieto se extendió en el relato de las graves consecuencias humanitarias del reciente endurecimiento de las restricciones, particularmente crudas desde que la intervención de Estados Unidos en Venezuela cortó de raíz el suministro del petróleo que llegaba desde Caracas.

“Desde hace un mes han dejado de suministrar petróleo, lo que supone que no funcionan el transporte, ni los centros educativos, ni los hospitales y empieza a haber desabastecimiento en materias básicas para la población”, señaló González Prieto en su denuncia del “asedio energético” a que está siendo sometida la isla. Es esa, enlaza, la última fase de la estrategia de Estados Unidos “con la idea de hacer caer un gobierno sin medir las graves consecuencias humanitarias y de desprotección que eso implica para el pueblo”.

A su juicio, este recrudecimiento del bloqueo es “un acto de guerra encubierto”. “No hay directamente bombas, pero se puede matar de muchas maneras a la población”, señaló. Frente a ello, reivindicó la necesidad de “actuar bajo la Carta de las Naciones Unidas y defender la igualdad soberana de los estados frente a coacciones y la unilateralidad”. Dentro de Asturias, expandió el llamamiento a los ayuntamientos que tienen suscritos acuerdos de hermandad con poblaciones cubanas para que hagan un esfuerzo presupuestario y colaboren en el envío de ayuda: “En este momento, el pueblo cubano requiere del compromiso de todos los asturianos y las asturianas”.

Por su parte, Juan Ponte exteriorizó su rechazo a cualquier política que limite el acceso a bienes esenciales para la supervivencia de un pueblo y advirtió de que “cuando se somete a una población entera a sufrimiento deliberado, eso, según los códigos del derecho internacional, tiene un nombre: crimen de lesa humanidad”.

La ayuda recién anunciada prolonga de algún modo un flujo de colaboración pública entre Asturias y Cuba que ha sido constante en los últimos años. Sumando solamente las cantidades aportadas de 2007 en adelante, el Gobierno del Principado ha enviado apoyo económico para paliar la vulnerabilidad de los asturianos residentes en la isla por valor de casi 1,9 millones de euros. En la experiencia más reciente, según las cifras del Ejecutivo, la cifra del auxilio contra la necesidad cerró 2025 con 162.184 euros, la cuantía más alta desde 2010.