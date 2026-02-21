Éxito total del antroxu tradicional asturiano por el centro de Madrid: "Superó las expectativas"
Una veintena de miembros del Centro Asturiano de Madrid y de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares llenan las calles de la capital de España con las mascaradas de invierno típicas de Asturias: "Todo surgió de la necesidad de mantener viva la memoria colectiva lejos de casa"
El antroxu asturiano se celebró este fin de semana en el centro de Madrid con un desfile de mascaradas tradicionales que recorrió algunas de las principales calles de la capital.
La iniciativa, impulsada por el Centro Asturiano de Madrid y Casa de Asturias de Alcalá de Henares, en colaboración con la Junta Municipal del Distrito Centro, trasladó a la ciudad una muestra del carnaval tradicional del norte peninsular, con presencia de personajes y rituales de Asturias, Galicia y Zamora. Particiaron una veintena de miembros de ambas instituciones asturianas.
El desfile partió de la plaza de Isabel II (Ópera), rodeó el Teatro Real y continuó por la calle Arenal, la Puerta del Sol, Montera y la plaza del Carmen, donde se realizó una breve explicación al público de las distintas mascaradas representadas. A lo largo del recorrido, numerosos viandantes se detuvieron para observar el paso de los participantes, fotografiarse con los personajes y seguir la comitiva durante parte del trayecto.
En el caso de Asturias, estuvieron representados personajes como los sidros, los mazcaritos, el guirria y el cornelu, ataviados con trajes confeccionados por la Casa de Asturias de Alcalá de Henares. La banda de gaitas del Centro Asturiano también participó en el desfile
"El antroxu asturiano ha vuelto a demostrar este fin de semana que no entiende de fronteras. Traer el Antroxu a la capital ha sido, sobre todo, un ejercicio de identidad compartida. No se trataba únicamente de disfraces, sidra o música tradicional, sino que era algo más profundo: la necesidad de mantener viva una memoria colectiva lejos de casa", aseguran en el Centro Asturiano de Madrid.
Asturianos residentes en Madrid, así como viandantes y turistas, se interesaron por los trajes asturianos." La respuesta del público superó las expectativas. La convocatoria causó auténtico furor: el ambiente se llenó desde el inicio y, durante toda la jornada", destacan en la institución asturiana sobre una iniciativa pionera que nace con vocación de continuidad.
El acto contó también con la presencia de Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado de Asturias, que acompañó al grupo durante parte del recorrido.
