Perros, emperrados y perretas por un supermercado: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana en Asturias
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
.
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en Asturias. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, desde mañana domingo y todos los fines de semana recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, la Carta abordará la polémica aprobación de un supermercado de la marca Costco en el concejo de Siero, que ha abierto una serie discrepancia entre el PSOE e IU en el seno del gobierno regional. También hablaremos del problema de adicción a la pornografía y a las redes sociales que se está detectando entre los jóvenes asturianos y de uno de los grandes retos que tiene Asturias para los próximos años: cómo cubrir los puestos de trabajo que van a quedar libres con la jubilación de los que ahora están trabajando. Y también os contaremos cuándo le han costado a la economía asturiana todas las locuras arancelarias de Donald Trump. Todo eso y más, en la "Carta desde el Paraíso" y del uso en el acuartelamiento Cabo Noval de los primeros perros-robot como soldado.
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas