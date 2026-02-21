Perros, emperrados y perretas por un supermercado: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana en Asturias

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en Asturias. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, desde mañana domingo y todos los fines de semana recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, la Carta abordará la polémica aprobación de un supermercado de la marca Costco en el concejo de Siero, que ha abierto una serie discrepancia entre el PSOE e IU en el seno del gobierno regional. También hablaremos del problema de adicción a la pornografía y a las redes sociales que se está detectando entre los jóvenes asturianos y de uno de los grandes retos que tiene Asturias para los próximos años: cómo cubrir los puestos de trabajo que van a quedar libres con la jubilación de los que ahora están trabajando. Y también os contaremos cuándo le han costado a la economía asturiana todas las locuras arancelarias de Donald Trump. Todo eso y más, en la "Carta desde el Paraíso" y del uso en el acuartelamiento Cabo Noval de los primeros perros-robot como soldado.

