El podcast de los asturianos en Madrid supera el millón de visualizaciones en menos de un año
"La Chalana de Xuan" reúne a periodistas, cómicos, músicos y artistas que han encontrado en la capital proyección laboral, pero que no olvidan la tierrina
Todos tienen una cosa en común: viven en Madrid, pero son asturianos. Así explicaba Xuan Fernández, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, en el primer episodio del podcast "La Chalana de Xuan", la base de este proyecto que nació para dar voz a los más de 40.000 asturianos que viven en la capital. Este formato conversacional se ha consolidado como un referente en la comunidad asturiana en Madrid con más de un millón de visualizaciones en redes sociales en menos de un año.
Por "La Chalana de Xuan" han pasado periodistas, cómicos, músicos y artistas para hablar de cómo viven su asturianía en Madrid. El ritmo frenético de la capital, la infinidad de planes que pueden hacer en los que siempre terminan por echar de menos el paseo por la playa o la montaña, la nostalgia de pasar tiempo con los suyos o las puertas que han conseguido abrir a nivel profesional son temas comunes entre quienes viven en la capital.
Sus anéctodas y peripecias en Madrid han cautivado a más de un millón de personas que han seguido los ocho episodios del podcast a través de los canales sociales (Instagram, TiKTok, Facebook o X) y de Youtube y Spotify, donde acumulan más de 3.000 escuchas.
El éxito del formato radica en la naturalidad y la capacidad de los invitados de encontrar lugares comunes. En un formato conversacional grabado en el restaurante asturiano La Chalana situado en el Mercado Barceló.
"La Chalana de Xuan" va camino de cumplir su primer año en plena forma. El podcast forma parte de "Asturias Exterior", la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.
