El asturmexicano que sabe el teléfono de Dios y cómo llamarlo: la labor de Paco Arango con los niños con cáncer, ahora recogida en un exitoso libro

“Si no crees en Dios, te doy su teléfono”. Pocos títulos habrá con más gancho para un libro. Así se titula el volumen que acaba de presentar el asturmexicano Paco Arango, cantante, guionista, director de cine y filántropo en tanto que presidente fundador de la Fundación Aladina, dedicada a acompañar y a apoyar a los niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. “Si no crees en Dios, te doy su teléfono” (ed. Aguilar) es una reflexión personal que surge después de un cuarto de siglo acompañando a estos enfermos de cáncer. Muchas de esas historias muestran “que el cielo responde cuando lo llamamos”. El libro “nos invita a creer que cualquiera puede tener una relación personal e íntima con Dios”, al que Paco Arango se refiere como “el Míster”. Y también “a descubrir la magia inesperada que ocurre cuando te atreves a marcar su número”.

Paco Arango comenzó en 2001 su trabajo como voluntario en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, donde reside el hijo con más notoriedad pública de los tres que tuvo el empresario asturmexicano Plácido Arango, fallecido en 2020. Plácido Arango creó, entre otros negocios, la cadena de restaurantes Vip’s, y además fue presidente de la Fundación Príncipe de Asturias (entonces llamada así) y del patronato del Museo del Prado. En 2005, Paco Arango puso en marcha la Fundación Aladina, una organización de la que se benefician cada año 2.000 niños y adolescentes con cáncer y sus familias. La entidad, que colabora con organizaciones en 14 países, cuenta en la actualidad con más de 36.000 socios. Su gran proyecto es la creación en Madrid de la Casa Aladina. “Casa Aladina será el primer centro de día en Europa para niños con cáncer”, indicó Arango en una entrevista con Europa Press en el acto de presentación de su libro. “El niño con cáncer pasa gran parte de su enfermedad en el hospital o en su casa. Y en el hospital no puede ir al colegio, pierde el pelo, pierde los amigos, así que este es un centro para que aquellos momentos fuera del hospital los pueda pasar en un sitio extraordinario. Son 15.000 metros cuadrados donde hay de todo, todo tipo de terapias”, añadió.

Arango cuenta que el libro “Si no crees en Dios, te doy su teléfono” no es “un tratado religioso ni un alegato doctrinal”, transmite la experiencia “extraordinaria” que ha vivido todos estos años de acompañamiento cotidiano a los niños con cáncer y con sus familias. En la mencionada entrevista con Europa Press contó que en estos 25 años ha perdido a “demasiados niños con cáncer”: “Yo les llamo ‘los pequeños guerreros’. Pero en este viaje de 25 años me han explicado y me han enseñado que existe el cielo y lo han hecho a través de experiencias que yo cuento que son extraordinarias”.

La vocación filantrópica de Paco Arango nace “de la urgencia de devolver la suerte que yo había tenido; era algo que me abrumaba mucho. Saber que yo tenía tanta suerte en la vida porque nací en familia maravillosa y nunca pasé hambre y otra gente sufre hambre, guerras… Yo me dije: si me piden la cuenta, no la pago. Entonces pedí ayuda y manda narices que alguien escogió por mí. Un miércoles entré por la puerta del hospital Niño Jesús y no salí. A los cuatro meses estaba yendo todos los días. Y eso no ha cambiado estos 25 años. Gracias a Dios, la Fundación Aladina ahora me sobrevive y es de los máximos enemigos que tiene el cáncer infantil”.

Tener caridad, el atajo hacia "el Míster"

También al hilo de la presentación del nuevo libro, Arango habló de su conexión con Dios en una entrevista en la emisora de radio Kiss FM. “Todos tenemos la capacidad de tener comunicación con nuestro creador. Yo le llamo El Míster. Hay mucha gente que ha perdido la fe, que ya no cree en ello, y lo que invito en el libro es a abrir un poco la puerta. Porque lo que me pasó a mí le puede ocurrir a cualquiera. Y digo también que, si quieres un atajo, quieres una chuleta para el examen, que hagas caridad. Porque si haces caridad es mucho más fácil toparte con el Míster”. Paco Arango, entiende la caridad como “el espacio cotidiano donde lo humano y lo espiritual se encuentran. A su juicio, Dios no se encuentra en grandes discursos, sino en la acción concreta: en la generosidad, la bondad y el servicio a los demás.