Los Corripio, una saga familiar empresarial de Villaviciosa que también marca el compás de la cultura en la República Dominicana

La familia asturdominicana Corripio Alonso, encabezada por el empresario Pepín Corripio (Arroes, Villaviciosa, 1934) marca cada año el compás de la cultura de la República Dominicana con la entrega del Premio Nacional de Literatura, que otorga a través de su fundación y junto con el Ministerio de Cultura del país caribeño. Los Corripio poseen un potente grupo empresarial con unos 14.000 empleados y están presentes en todos los sectores de la economía dominicana. Además, a través de su fundación, tratan de incentivar la creación cultural. El Premio Nacional de Literatura de este año, cuya entrega acaba de celebrarse, correspondió al escritor y diplomático Pedro Vergés. Su principal éxito literario en España fue la novela de 1980 titulada “Solo cenizas hallarás (Bolero)”, que ganó al año siguiente el Premio de la Crítica y también se hizo con el premio internacional de novela “Blasco Ibáñez”. Vergés también es autor de varios poemarios y fue embajador de la República Dominicana en España (1996-2000), en Alemania (2005-2009) y en Japón. De 2016 a 2018 fue ministro de Cultura de la República Dominicana.

El ministro de Cultura dominicano, Pedro Vergés, Pepín Corripio y Ana Corripio de Barceló. / fundación corripio

“Sólo cenizas hallarás (Bolero)” es un reflejo del desencanto personal que el autor sintió tras la caida de la dictadura de Trujillo, según confesaba en una entrevista al poco de la publicación de esa novela. “Quería, sobre todo, poner de manifiesto la inocencia e ingenuidad de todos nosotros, los jóvenes que asistimos al fin del trujillismo, convencidos de que su muerte traería el cambio esperado. Pero aquella ilusión fue utilizada y manipulada por energúmenos para sus propios proyectos políticos», afirmó entonces este autor dominicano, que hoy está a punto de cumplir 81 años de edad.

En su intervención en el acto de entrega del Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana, Vergés agradeció el galardón (dotado con 2 millones de pesos dominicanos, unos 28.000 euros) tanto a los jurados como a sus impulsores: “Agradezco a don José Luis Corripio, y a la Fundación que lleva su nombre, creadora de un premio, cuyo jurado carga sobre sus hombros, la tremenda oportunidad de conseguir que la categoría del elegido esté siempre a la altura, tanto del premio como de la generosa iniciativa. Me satisface saber que así lo han considerado en mi caso”.

El jurado estuvo integrado por los rectores de las principales universidades del país, junto al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo Sanz; el doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, y un representante de la Fundación Corripio. A través de una proyección audiovisual, Vergés trazó el marco de su actividad como literato: "La literatura es, en principio, la utilización del idioma con fines estéticos. O, más llana y tradicionalmente dicho, el arte de escribir. Reparemos, sin embargo, en el hecho de que, vista de esa manera, todo el que haya dejado de ser analfabeto (que en nuestro país son ya, por suerte, una gran mayoría) tiene en sus manos la posibilidad de hacer literatura. Parece tonto decirlo. Pero el que sabe escribir ya es, en cierto modo, sin serlo, un escritor".

El ministro de Cultura, Roberto Salcedo, indicó por su parte que "este premio reconoce excelencia y afirma un principio. La creación literaria requiere instituciones, lectores y políticas que sostengan el libro, la formación y la memoria intelectual del país. Como dijo el novelista inglés, Graham Greene, escribir es una forma de soñar despierto”.

Vergés recibió este galardón “por la prosa ejemplar que caracteriza su obra, sustentada en un impecable manejo del idioma, así como por su sólida contribución a la literatura nacional a través de obras fundamentales, entre ellas una novela distinguida con dos importantes premios en España”. De igual manera, se reconoce “la profundidad y rigor de su labor como investigador literario y ensayista, que han enriquecido el pensamiento crítico y la creación intelectual del país”.

La Familia Corripio Alonso acaba de constituir en Asturias una fundación, cuyos primeros galardones se entregarán el próximo mes de octubre. Su objetivo es distinguir una serie de proyectos ejemplares, con especial atención a aquellos vinculados a los concejos de Villaviciosa, Cabranes y Piloña. Los galardones, que cuentan con cuatro categorías, están dotados con un total de 100.000 euros. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de abril.