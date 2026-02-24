El asturiano Javier Junceda impartirá una asignatura en la Facultad de Derecho de Buenos Aires
El jurista hablará sobre la sentencia, su ejecución y recursos frente a ella en el orden contencioso administrativo en España
El jurista asturiano Javier Junceda impartirá una asignatura incluida en la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Junceda impartirá las clases, de manera virtual, sobre “la sentencia, su ejecución y recursos frente a ella en el orden contencioso administrativo en España”. Las clases serán todos los jueves desde el 16 de abril hasta el 21 de mayo. La Facultad de Derecho de la UBA está en el puesto número veintiocho mundial de universidades, liderando las de lengua española.
Junceda, además, será ponente oficial del XX Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica, a celebrar en el Kursaal de San Sebastián el próximo 23 de abril, una cita que cada año congrega a cientos de profesionales del sector. Junceda hablará sobre los asuntos jurídicos derivados de las prescripciones, historias clínicas, esterilizaciones o identificaciones de pacientes.
El éxito del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos
El jurista asturiano lanzó hace semanas el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, que aspira a tender un puente entre la comunidad jurídica iberoamericana". Más de medio centenar de personas se conectaron a la última sesión de este espacio. Esta institución académica está desarrollando estos foros de debate para darse a conocer en tal medio jurídico, de cara a programar a medio plazo cursos de especialización sobre distintas cuestiones de interés profesionalizador, a cargo del prestigioso plantel de juristas que componen su claustro. Los asistentes se conectaronn desde México, Argentina, Perú, España, Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros
- Fallece el gijonés Alejandro Catrain, secretario de la Unión de Discapacitados Físicos, tras una operación en el Hospital de Burgos