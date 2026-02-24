El asturiano Javier Junceda impartirá una asignatura en la Facultad de Derecho de Buenos Aires

El jurista asturiano Javier Junceda impartirá una asignatura incluida en la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Junceda impartirá las clases, de manera virtual, sobre “la sentencia, su ejecución y recursos frente a ella en el orden contencioso administrativo en España”. Las clases serán todos los jueves desde el 16 de abril hasta el 21 de mayo. La Facultad de Derecho de la UBA está en el puesto número veintiocho mundial de universidades, liderando las de lengua española.

Junceda, además, será ponente oficial del XX Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica, a celebrar en el Kursaal de San Sebastián el próximo 23 de abril, una cita que cada año congrega a cientos de profesionales del sector. Junceda hablará sobre los asuntos jurídicos derivados de las prescripciones, historias clínicas, esterilizaciones o identificaciones de pacientes.

Noticias relacionadas

El éxito del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos

El jurista asturiano lanzó hace semanas el Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, que aspira a tender un puente entre la comunidad jurídica iberoamericana". Más de medio centenar de personas se conectaron a la última sesión de este espacio. Esta institución académica está desarrollando estos foros de debate para darse a conocer en tal medio jurídico, de cara a programar a medio plazo cursos de especialización sobre distintas cuestiones de interés profesionalizador, a cargo del prestigioso plantel de juristas que componen su claustro. Los asistentes se conectaronn desde México, Argentina, Perú, España, Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.