El arte asturiano inunda Madrid en la semana de las ferias: "Somos la cuarta región en número de galerías en España"

La Semana del Arte, del 4 al 8 de marzo, volverá a inundar Madrid de obras, creadores y galeristas, con Arco como buque insignia y, a su estela, una flotilla de ferias: Art Madrid, JustMad, Hibryd y Can Art, las más estables y consolidadas, y tras ellas muchas otras de menor entidad. Este año llega con el sector en pie de guerra, exigiendo la rebaja del IVA cultural y la amenaza de alguna protesta, para exigir la equiparación con los países del entorno europeo, en ciernes. En ese océano navegará el arte asturiano, que se mantiene en ese escenario internacional con una presencia muy por encima de otras comunidades españolas. "La participación es alta, porque somos la cuarta región en número de galerías en España", hace notar Arancha Osoro, la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, que lleva 14 años sin faltar a la cita con Art Madrid. La Semana del Arte es, afirma Osoro, "la cita más rentable" y, aunque los costes para los galeristas se han duplicado desde que ella empezó a frecuentarla, sigue siendo muy esperada.

"Derivion" de Faustino Ruiz de la Peña. / LNE

La presencia asturiana se concentra este año en Arco, Art Madrid, JustMad y Can Art, el nuevo nombre de la feria Urbanity. Desde el 4 de marzo la 45ª. edición de Arco estará instalada en los pabellones 7 y 9 de Ifema con 206 galerías y cerca de 1.300 artistas de 31 países. En el programa general habrá 170 stands, además de varias secciones comisariadas. La gijonesa ATM sigue siendo la única participante asturiana, ininterrumpidamente desde 2020, además de dos años anteriores. Su propietario y director, Diego Suárez, explica que "la dimensión institucional de Arco opera como una certificación, como aval, va más allá de la conexión a un mercado, es un generador de contenido que se extiende durante años".

Es esta edición, ATM concurre con dos proyectos, algo poco habitual, indica Diego Suárez. Por un lado presenta un "Solo Dúo", con la artista brasileña Sahatsa Jauregi y David Martínez Suárez, que reside en Bilbao, con sus obras, fruto de sus residencias en Asturias, en diálogo. Además, ATM presenta al artista chileno Adolfo Bimer, en la sección "Proyectos de Artista".

Asturias estará también en ArtsLibris, la sección dedicada a la edición de arte y el libro de artista, con "42 líneas", con la editorial de la Escuela de Arte de Oviedo y la directora de Laboral Centro de Arte, Semíramis González, como ponente en el programa "Speakers’ Corner", junto a los responsables de instituciones como el MACBA, el IVAM y el Reina Sofía.

"Memoria frágil", de Sara Canteli / LNE

En Arco también se podrá ver la última obra de Hugo Fontela, reunida en "El lirio y la siega", de la mano de la galería madrileña Espacio Valverde, y en el stand de Rafael Ortiz Proyectos estará el madrileño, de origen asturiano, Carlos Fernández-Pello, junto con Julián Cruz, con su proyecto "Rawda al-Ghalib. El jardín de lo que prevalece". Irma Álvarez-Laviada, Avelino Sala y Noemí Iglesias Barrios, habituales del circuito contemporáneo nacional, también presentan obra en Arco, con diversas galerías.

En Art Madrid la presencia asturiana se materializa a través de dos galerías: la de Aurora Vigil-Escalera, de Gijón, con una nómina que incluye a Iván Quesada (Oviedo) y Lisardo Menéndez (Mieres), junto a otros creadores nacionales e internacionales, y Galería Arancha Osoro, en Oviedo, con un elenco de creadores asturianos: Faustino Ruiz de la Peña, Iván Baizán, Iyán Castaño, María Iglesias y Nuria Formenti. El ovetense Iyán Castaño, además, recibirá el premio Alhambra de arte emergente en esta feria.

Una obra de David Martínez Suárez. / LNE

De ahí, a JustMad, en el Palacio de Neptuno, a partir del 5 de marzo, donde se reunirán 40 galerías de 11 países. La gijonesa Sala Sola, de reciente creación, se estrena en la Semana del Arte participando en el programa general de JustMad con un catálogo en el que figuran la ovetense Sara Canteli y la gijonesa Covadonga Pérez, junto a Florin Gradinaru, Sasa Buib y Rodrigo Nevsky.

A Can (Contemporary Art Now) Art viajarán las gijonesas Diana Llamazares y Espacio Líquido, esta última con La Gran, que tiene su sede en Carabanchel y con la que mantiene una larga colaboración.

La Semana del Arte de Madrid ofrece una amplia panorámica del arte asturiano, con galerías sobradamente probadas como ATM, Aurora Vigil-Escalera, Arancha Osoro o Llamazares y la joven Sala Sola, y una nómina de artistas de distintas generaciones y lenguajes, nombres con trayectoria internacional, como Hugo Fontela o Irma Álvarez-Laviada, y creadores que empiezan a despuntar, como Sara Canteli.

Noticias relacionadas

Con la Semana del Arte en el horizonte el tejido artístico asturiano prueba su consistencia y una madurez que le permite mantenerse a flote y con buen rumbo en el complejo mercado del arte.