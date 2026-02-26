El asturiano Guillermo Antuña, premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Barcelona por su tesis sobre el sector metalmecánico en Asturias

La inmersión de Guillermo Antuña Martínez en la historia de éxito del sector metalmecánico asturiano vale por un premio extraordinario de doctorado. Entreguín criado en Avilés y residente en Barcelona desde 2018, ejerce como docente e investigador en el Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra y coordina el Centro de Análisis y Desarrollo de la Economía Social en Cataluña sin perder de vista su vocación por el estudio de la historia industrial asturiana. En 2024 se doctoró en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona con una tesis sobre las evoluciones del metal en Asturias que fue calificada entonces con sobresaliente cum laude y acaba de ser recompensada con uno de los galardones que distinguen a los mejores trabajos académicos del curso.

Antuña, especialista en historia de la economía, escogió el sector del metal en la región como ejemplo de que “gracias a dinámicas de largo plazo, aún existen ecosistemas productivos exitosos en regiones como la nuestra, que sufrió gravemente los efectos de la desindustrialización”. El resultado se tituló “Dinámicas de largo plazo que determinan el desarrollo industrial: el sector metalmecánico en Asturias, 1939-2018”, y deja, al decir de su autor, una conclusión clara sobre las fortalezas latentes de la industria asturiana. “Nuevas miradas sobre estos territorios pueden ayudar a descubrir un potencial industrial ensombrecido durante décadas por el relato hegemónico de la reconversión", afirma. "Este tipo de contribuciones resultan fundamentales para guiar las políticas públicas hacia una reindustrialización justa, que favorezca la cohesión territorial de Europa”.

Se diría que el metal asturiano ha demostrado su fuerza en el pasado y tiene potencial para proyectarla hacia el futuro. Y la tesis enlaza con las que el autor ha defendido con perseverancia respecto a su convicción de que “el futuro de Asturias será industrial o no será”. Usando como palanca la certeza de que muchos fenómenos del presente se explican buceando en las trayectorias de largo plazo y las conexiones con la historia, Antuña reivindica el papel de la industria como cabeza tractora de la economía asturiana que viene.

Incluso asumiendo que el Principado avanza hacia una dieta productiva muy escorada hacia el sector terciario, señala, habría que considerar que los servicios de alto valor añadido son los que tienen que ver con la digitalización y están conectados con la industria 5.0. También las decisiones en torno a la tercerización de Asturias, por tanto, deberían estar guiadas por el avance de su industria. Mejor focalizar la apuesta más en esos servicios, viene a sugerir el experto, que en los más estacionales y peor pagados del turismo, por ejemplo…

Sale este dictamen del conocimiento adquirido durante años de incursión en los resortes de funcionamiento de un sector clave en la economía asturiana. Recientemente, Antuña encontró un desvío en su investigación de 2024 y publicó en la prestigiosa revista “Enterprise & Society”, que edita la Universidad de Cambridge, un sugerente artículo sobre la evolución histórica del metal. Lo tituló “El surgimiento impremeditado de un clúster: una revisión de la política industrial franquista en el polo siderúrgico de Asturias (España), 1939-1985”, y en él analiza las singularidades del crecimiento y la articulación del clúster del metal, que se desarrolló durante el franquismo, pero en contra de los criterios de la agenda económica del régimen. Pese a que Asturias tenía unas condiciones inmejorables para el desarrollo de un ecosistema de empresas del metal alrededor de la vieja Ensidesa, concluye Antuña, el gobierno no vio venir la oportunidad e incluso obstaculizó el desarrollo de este sector que hoy ronda los 17.000 empleos directos y es uno de los componentes más resistentes de la industria asturiana.