Una avilesina en Baréin: "Fue terrorífico cuando saltaron las defensas antimisiles, parecía una película de ciencia ficción"

La avilesina Alicia Pais Varela, de 61 años, lleva unos seis años viviendo en Baréin, el microestado de la costa oeste del Golfo Pérsico. Nunca se había visto en una situación igual. La guerra ha llegado a un país donde se siente muy a gusto, que ve como un paradigma de tolerancia y de integración entre personas de distintas confesiones religiosas. Tras el ataque de EE UU e Israel y a consecuencia de la respuesta de Irán, pasó todo el sábado en su casa viendo cómo los misiles volaban sobre su cabeza. Hubo momentos de verdadero miedo, sobre todo en la mañana del sábado, cuando se activaron las defensas contra el ataque iraní que se dirigía contra la base americana de Juffair, que está cerca de su casa. “Cuando en verano atacaron Qatar yo estaba volando a España y no lo vi. Pero mi marido, que estaba aquí de aquella, me comenta que esto de ahora es la leche. Por la mañana, cuando se activaron las defensas, fue terrorífico. Parecía una película de ciencia ficción. Había como un ruido fortísimo, como el que hace un avión supersónico sobre tu cabeza y tú nada más que ves cuando hace impacto contra el dron, la bomba, lo que sea”.

“Llevamos todo el día con el espacio aéreo cerrado, con todo cerrado. Desde las nueve de la mañana de este sábado, en horario de aquí, no se mueve una paja. Todo el mundo bajo las alertas y en casa desde la once de la mañana, que fue cuando nos empezaron a saltar los primeros avisos de que estaban atacando”, explica Alicia a LA NUEVA ESPAÑA desde su casa en Awali. “Está en el centro de la isla, cerca del circuito de F1. Tengo cerca la base aérea de Baréin de donde salen los misiles tierra/ aire”. Y añade: “Yo vivo en un sitio resguardado y muy cerquita del palacio real, es decir donde vive el rey y la familia real. Por lo cual todo el mundo nos dice que vivimos en el mejor lugar de la isla porque ahí no van atacar. No obstante, tenemos la base aérea de Isa (de Estados Unidos) aquí al lado”.

Alicia admite que están “asombrados y asustados”. Y que los españoles que están en Manama, la capital, están aterrorizados porque viven en torres, donde ayer tarde, hora española, impactaron varios misiles. Viven en pisos, en la planta y cuarenta, y se preguntan : ¿Y si nos dan, a dónde vamos?”, dice Alicia, que al poco envía un vídeo por WhatsApp, reenviado muchas veces, que identifica como el impacto de un proyectil en una torre de la capital de Baréin.

Pese a todo, trata de mantener la calma. “Las medidas que tomamos son las que nos pasa el Gobierno de Baréin en los distintos avisos de alerta. No salir de casa, buscar un sitio sin ventanas y tener la documentación, bebida y comida para la espera. No habrá colegios abiertos mañana (por el domingo). Ni espacios públicos La verdad es que son extremadamente puntillosos y claros en los mensajes. Lo cual te da seguridad porque están bien coordinados en todo”. Y además, “por lo que hemos leído, Mohamed bin Salman (el primer ministro saudí) le ha disco al rey de Baréin que no se preocupe que están ellos ahí para echarnos un cable, lo cual te da mucha tranquilidad porque nosotros aquí somos, como quien dice, tres amigos y dos son de la casa real”.

Alicia es el alma de la comunidad de españoles en este pequeño estado insular de 1,6 millones de habitantes. Suele organizar las reuniones con motivo del 12 de octubre, entre otras quedadas. Siempre mantiene una socarronería muy asturiana. “El humor nunca lo pierdo. Ya ves que los iranies son tan 'buena gente' que sabían que yo ayer (por el viernes) celebraba el día de Asturias en mi casa y esperaron hasta hoy sábado para liarla”. Y luego pasa unas fotos, del viernes, en la que aparece escanciando sidra y comiendo con unos amigos. La guerra todavía no había estallado sobre sus cabezas.