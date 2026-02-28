El festival "Señardá" llenará México de asturianía: un gran encuentro entre dos culturas hermanadas por la emigración

El sólido puente que la emigración tendió entre Asturias y México volverá a llenarse de emociones y proyectos de futuro en el festival cultural que se celebrará en la capital mexicana los próximos días 25 y 26 de abril. Será un encuentro inédito hasta la fecha. Llevará por título “Señardá”, la palabra asturiana que expresa la profunda añoranza que el asturiano emigrante siente por la tierra que deja atrás. En esta ocasión, “Señardá”, una iniciativa impulsada por un destacado grupo de empresarios asturmexicanos y que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA -que será el medio español oficial del evento- trata de convertir esa melancolía en una celebración de la fusión de dos culturas y en una proyección de la poderosa conexión que existe entre dos orillas pese a que tienen un océano por medio.

El evento “Señardá” tendrá lugar en la Hacienda de los Morales de la capital mexicana. Está prevista la asistencia de cientos de destacados representantes de la comunidad asturiana en en México. Coincide además con la presencia en México, en viaje institucional, de Adrián Barbón, Presidente del Principado, institución que también respalda la celebración del festival. “Señardá” serán dos días en los que la palabra, la música y la gastronomía sustentarán un programa con un total de 80 músicos que viajarán desde Asturias.

En la parte de la palabra, habrá una serie de conversatorios en los que las propias familias protagonistas de esa aventura migratoria a México, que tantos frutos empresariales ha dado, expondrán su visión del pasado, presente y futuro de la relación entre el Principado y las tierras mexicanas. Padres e hijos reflexionarán en público sobre los efectos que tuvo, y tiene, la gran epopeya migratoria que repartió a más de 300.000 asturianos por todos los países de Hispanoamérica entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. Ejemplos de los frutos de es inmensa proyección internacional pueden leerse a diario en el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA, la edición que este periódico dedica a dar relevancia a esa Asturias que no tiene fronteras.

La parte musical de “Señardá” correrá a cargo, por una parte, del Coro Minero de Turón, que compartirá escenario con el Mariachi de la Secretaría de Marina de México. Será, sin duda, una mixtura sorprendente de dos formaciones musicales esenciales en cada lugar respectivo de procedencia. También actuará el músico candasín Pipo Prendes, acompañado de su banda, que estrenará una canción compuesta especialmente para este evento. Está dedicada a José Alfredo Jiménez, el rey de la canción mexicana. Habrá hueco, por supuesto, para el instrumento más asturiano, la gaita. En el festival “Señarda” está previsto el estreno mundial de la “Sinfonía del Emigrante”, compuesta por el maestro gaitero Guti, director de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, que en esta ocasión estará acompañado por la Orquesta Clásica de México del maestro Carlos Esteva Loyola.

Y hay una tercera pata de este festival, la gastronómica. Gracias a ella los sabores de Asturias se impondrán con su habitual rotundidad. Habrá degustaciones de sidra, pote y quesos asturianos. Estará presente la guisandera Pilar Meana con sus putxeras, con las que rescata la tradición de las ollas ferroviarias, un emblema de la cocina obrera del siglo XIX. Meana cocinará a fuego lento, usando carbón, para hacer un memorable pote asturiano. Además, la guisandera Mary Fernández presenta en México la fiesta gastronómica más antigua de España, el Desarme de Oviedo, que se celebra en la capital asturiana cada 19 de octubre y que tiene como plato estrella los garbanzos con espinacas y bacalao. Hasta el agua que se servirá será asturiana pues procederá del manantial de Fuensanta (Nava) habrá también vinos de vinos de la bodega del Palacio de Nevares, en Arriondas, y sidra natural Quiéreme Vida, ambos productos desarrollados por el empresario astur-mexicano Tomás Álvarez Aja.

El proyecto de “Señardá” está impulsado por los empresarios asturmexicanos Carlos Casanueva, de Grupo Inter (el mayor corredor de seguros de Latinoamérica), Jorge Peña, del Grupo Gayoso (el principal grupo funerario de México), José Miguel Fernández, propietario de aguas Fuensanta; Eduardo Benítez, de Feda Woods, y Nacho Fernández, de Cronistar Comunicación, que es la empresa encargada de la producción y organización del evento.

Noticias relacionadas

Nacho Fernández apunta que la idea del festival surgió a partir de su desembarco empresarial en México y de constatar que “México no sólo nos abrió las puertas, también nos abrió los brazos y eso se convirtió en la obra extraordinaria de empresarios asturianos en muchos sectores. Empresarios asturianos llenos de arrojo, de valentía y de nobleza, que hoy son pilares de empleo y degeneración de prosperidad en México”. Fernández, CEO de Cronistar, está convencido de que “Señardá” tendrá “momentos de gran emoción” que serán un reflejo del vínculo asturmexicano, “del viaje de una cultura que fue hacia allá y de otra que ahora está viniendo hasta Asturias. Solo tenemos que recordar la presencia mexicana en Asturias en los dos equipos más importantes de la región, por citar algunos ejemplos”.