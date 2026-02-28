Un grupo de asturianos, atrapados por el ataque a Irán: cuatro horas encerrados en un avión al no poder aterrizar y a la espera de solución para volver
La imposibilidad de sobrevolar la republica islámica complica la vuelta a casa de los seis participantes en un viaje a Indonesia, que debían hacer escala en Doha
Lo que parecía un tranquilo viaje de vuelta a casa acabó complicándose por el estallido del último conflicto en Oriente medio. Un grupo de seis turistas que esta noche tenían previsto regresar al Principado después de un viaje a Indonesia aún no ha podido aterrizar en Asturias al cancelarse a última hora de la mañana de ayer las dos últimas escalas de su vuelo.
Estos viajeros debían hacer a primera hora de la mañana escala en Doha (capital de Qatar) para coger un vuelo directo a Madrid y luego otro con destino a Asturias. Los bombardeos protagonizados por Estados Unidos e Israel a Irán impedían desde anoche sobrevolar la repúlbica islámica, por lo que los asturianos tuvieron finalmente que desviarse hasta Omán, en donde la compañía encargada de su vuelo trata de buscar una solución para su caso.
Los seis turistas han sido alojados en un hotel en el que tienen garantizada la manutención hasta que la compañía les pueda ofrecer una solución a su caso. "Teníamos previsto llegar a Madrid hoy a las nueve de la noche, pero cuando faltaba como una hora para llegar el piloto ya nos dijo que no íbamos a poder seguir con nuestro plan y que nos desviaban a Omán", relata Esperanza Montes, una de las asturianas de este grupo de turistas organizado por una escula de surf gijonesa. Tanto ella como sus compañeros llevaban una semana surfeando en Indonesia.
Los asturianos aseguran que el piloto del avión en ningún momento les contó lo que estaba pasando, pero "al tener conexión a internet en el vuelo estábamos informados del ataque", asegura. Los pasajeros del avión desviado tuvieron que permanecer más de cuatro horas encerrados en la aeronave y ahora están atrapados en Omán a la espera de una solución para su caso.
