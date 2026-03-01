Más quemados que la mujer de Tejero: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en Asturias. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe en la tarde de este domingo esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, desde mañana domingo y todos los fines de semana recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, fue la de la desclasificación de los papeles del golpe de Estado del 23-F, cuando la democracia española estuvo en peligro. Fue un auténtico bluf pues todos descubrimos, con los papeles a la vista, que lo que no habían contando era... verdad. Y, claro, ahora ya se sabe que la verdad cotiza a la baja. No hubo grandes sorpresas en esos papeles salvo la gran joya literaria que contenían las grabaciones de las conversaciones de la mujer de Tejero, un auténtico sainete de pocholas a la búsqueda de un marido desaparecido que es un tarambana ultra y que pierde el oremus cuando ve ondear una bandera de España con el aguilucho de Franco. Menudo cabrero que se pilló Carmen Elvira. Cabreo como el que se deben estar pillando miles de asturianos con el Gobierno del Principado, que se ha dado un autogolpe administrativo en la tramitación de los expedientes de las ayudas a la dependencia. La implantación deficiente de un programa informático está desatando un caos administrativo que están pagando los asturianos que no cobran las ayudas que la ley les otorga. En la "Carta desde el Paraíso" leerás sobre este cabreo y también, entre otros, el que tienen los campesinos asturianos con la puesta en marcha del acuerdo comercial con Mercosur.
