Dos asturianas reciben de manos del Rey las credenciales de acceso a la carrera diplomática

Dos asturianas, la parraguesa Ana Isora González de Lena Román y la mierense Carmen Salvo, han recibido de manos del rey Felipe VI los “reales despachos” que las acreditan como funcionarias de la carrera diplomática. Ellas son la cuota asturiana en la promoción número 77 de la Escuela Diplomática, integrada por 29 servidores públicos a los que se les abren las puertas del servicio exterior después de superar una exigente oposición y un curso selectivo que empezó el 1 de septiembre y concluyó el pasado 20 de febrero. Las dos flamantes nuevas secretarias de embajada esperan destino después de ser protagonistas de un acto que presidió el jefe del Estado junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la embajadora-directora de la Escuela Diplomática, Cecilia Robles.

Ambas son licenciadas por la Universidad de Oviedo. Ana Isora González de Lena llega a la carrera por la misma vía que la mitad de los recién acreditados, la licenciatura en Derecho, y Carmen Salvo es la única de su promoción con un grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas. La parraguesa fue una estudiante ejemplar y es una apasionada de la literatura con obra publicada que ha estudiado en Canadá. La diplomática mierense comparte la vocación internacional, con experiencias académica en Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania, y tras graduarse en Lenguas Modernas con especialidad en francés y portugués cursó un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

Ana Isora González de Lena. / .

Las dos superaron la oposición y han pasado los últimos meses preparándose en un curso que les ha proporcionado formación adicional en idiomas (portugués, ruso y árabe), un programa de visitas institucionales y encuentros con embajadores acreditados en España. Del 3 al 6 de febrero participaron además como oficiales de enlace en la cumbre REAIM (Inteligencia artificial responsable en el ámbito militar), celebrada en La Coruña, en la que participaron delegaciones de más de medio centenar de países.

Carmen Salvo, en la Escuela Diplomática. / José Luis Llamazares

El esfuerzo culminó la pasada semana en un acto solemne celebrado en la Escuela Diplomática en el que Felipe VI recibió a los nuevos componentes del servicio exterior haciéndoles partícipes de su convicción de que “este es el tiempo de los diplomáticos. Nunca habéis hecho más falta que ahora”, subrayó el monarca. Les puso como ejemplo la generación de diplomáticos que “desembarcó en Bruselas a mediados de los ochenta”, coincidiendo con la adhesión de España a las comunidades europeas, de la que se cumple el cuarenta aniversario, y proclamó que “ahora, en este momento existencial para Europa, os corresponde dar continuidad a ese esfuerzo y hacerlo con la misma ambición de servir y construir. Sabéis bien –por vuestros años de estudio– que la Unión Europea, con todos sus defectos, no es la norma, sino la excepción en el mundo: fruto de la generosidad, la memoria y la visión de futuro de tantos europeos con una clara conciencia de serlo, de pertenecer a una vieja civilización que hunde sus raíces en la filosofía, el derecho, el humanismo cristiano, el Renacimiento y la Ilustración”.

Felipe VI finalizó su intervención pidiendo a los 29 nuevos funcionarios “que la palabra que defiende el buen nombre y los intereses de España, la que impulsa la razón y el entendimiento, la que vela por la dignidad de las personas y la búsqueda de la justicia; que esa palabra última que sigue correspondiendo a la diplomacia sea, a partir de hoy y siempre, vuestra palabra”.

Le escuchaban trece hombres y dieciséis mujeres que quedan ahora a la espera de destino. Tienen una media de edad de 29,6 años y una procedencia y formación dispares. Además de las dos asturianas, en esta septuagésima séptima promoción hay ocho de Madrid, cuatro de Castilla y León, tres de Andalucía dos de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Galicia, y uno de Cataluña País Vasco y Extremadura. Con respecto a su formación, hay una apreciable mayoría de licenciados en Derecho (quince), pero también nueve graduados en Relaciones Internacionales o cinco especialistas en Ciencias Políticas, además de tres que han completado estudios de Economía, dos de Historia y dos de Filosofía. El resto cuenta con titulaciones en Administración y Dirección de Empresas, Biotecnología, Lenguas Modernas y Literaturas, Traducción e Interpretación y Publicidad y Relaciones Públicas.