Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
Barbón pone su correo electrónico a disposición de los asturianos afectados por el conflicto en Oriente Próximo

El presidente del Principado ofrece ayuda a quienes no hayan podido contactar con las embajadas o necesiten apoyo del Gobierno regional: “Estamos muy pendientes de vuestra situación”

Arabia Saudí es el país de la región con más residentes asturianos registrados

Adrián Barbón

Adrián Barbón / Juan Plaza

Marcos Palicio

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha puesto su correo electrónico a disposición de “los asturianos y asturianas que estáis en países afectados por el conflicto bélico” generado por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y el contraataque iraní. En un mensaje difundido a través de las redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico ofrece colaboración a todos aquellos, escribe, que aún no hayan podido contactar con la embajada de España o necesiten “los servicios del Principado de Asturias, información o transmitirnos cualquier aviso”.

Como canal de auxilio, Barbón propone su dirección de correo –presidente@asturias.org– “para que tanto yo como mi equipo nos podamos poner en contacto con vosotros”, señala. “Enviadnos vuestros datos y forma de contactar con vosotros”, añade, y remata la oferta con un mensaje de apoyo: “Estoy y estamos muy pendientes de vuestra situación y deseamos, de corazón, que estéis bien y a salvo”.

El estallido del conflicto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva israelo-estadounidense para derrocar al régimen de los ayatolas ha activado las alarmas y los resortes de la cooperación en occidente. A medida que la inestabilidad se extiende por la región, se suceden los testimonios de residentes y visitantes ocasionales de los países afectados y los intentos por abandonar la zona están encontrando en algún caso notorias dificultades.

La actividad aérea en la región está completamente paralizada y este lunes, de hecho, no ha sido operado ninguno de los 32 vuelos programados desde aeropuertos españoles con destinos en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania y Catar. Según el último padrón de españoles residentes en el extranjero, Emiratos Árabes Unidos es el país de la zona con un mayor número de residentes asturianos registrados, 171. A continuación vienen Catar, con sesenta; Arabia Saudí, con 58, e Israel y Jordania, con 26 y 25 personas, respectivamente.

TEMAS

