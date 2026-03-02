El relato de Alberto Canteli, ovetense en Dubái: "Quienes vivimos aquí mantenemos la calma; el país tiene un ejército muy avanzado"

El ovetense Alberto Canteli lleva 16 años residiendo en Dubái, donde ha desarrollado su carrera profesional hasta convertirse en presidente para África de la firma publicitaria Havas. Desde allí sigue de cerca la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, una situación que, asegura, vive con "tranquilidad".

"Es un país muy seguro, con un ejército y una tecnología muy avanzados", explica sobre Emiratos Árabes Unidos. Aunque Dubái no ha sido objeto de bombardeos, la reciente intercepción de drones y misiles dirigidos a bases norteamericanas en la región dejó imágenes impactantes, con restos y columnas de humo visibles en distintos puntos del emirato. "Eso puede generar nerviosismo entre quienes están aquí de paso, especialmente turistas, pero quienes vivimos de forma permanente mantenemos la calma", señala.

Canteli destaca que no es la primera vez que afrontan una situación de incertidumbre en Emiratos Árabes Unidos. Junto a su mujer y sus dos hijos, ha vivido varias crisis en el país, la más próxima la pandemia de la pandemia de covid-19. "Tenemos experiencias recientes y en todas ellas se ha priorizado, por encima de todo, la integridad del ciudadano", afirma. A su juicio, ese compromiso con la seguridad y la estabilidad es clave para el funcionamiento del emirato: "Sin ese clima de confianza, Dubái no sería lo que es".

Desde Emiratos Árabes, envía además un mensaje de serenidad a quienes puedan estar preocupados. "Sé que las personas a las que esta situación les sorprendió durante un viaje pueden estar pasándolo mal, pero deben saber que es un lugar seguro y que las autoridades actúan con rapidez y eficacia", subraya.

En términos similares se expresó este lunes su padre, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, quien explicó que el ataque sorprendió a su hijo en el emirato. "En Dubái no hay grandes problemas", explicó el regidor, que aseguró haber hablado con su familia a primera hora: "Están tranquilos, aunque lógicamente todos estamos preocupados ante lo que pueda suceder".