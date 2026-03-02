El relato de Alberto Canteli, ovetense en Dubái: "Quienes vivimos aquí mantenemos la calma; el país tiene un ejército muy avanzado"
El directivo de la firma publicitaria Havas asegura vivir "con tranquilidad" por la "seguridad" del emirato pese a los proyectiles interceptados
El ovetense Alberto Canteli lleva 16 años residiendo en Dubái, donde ha desarrollado su carrera profesional hasta convertirse en presidente para África de la firma publicitaria Havas. Desde allí sigue de cerca la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, una situación que, asegura, vive con "tranquilidad".
"Es un país muy seguro, con un ejército y una tecnología muy avanzados", explica sobre Emiratos Árabes Unidos. Aunque Dubái no ha sido objeto de bombardeos, la reciente intercepción de drones y misiles dirigidos a bases norteamericanas en la región dejó imágenes impactantes, con restos y columnas de humo visibles en distintos puntos del emirato. "Eso puede generar nerviosismo entre quienes están aquí de paso, especialmente turistas, pero quienes vivimos de forma permanente mantenemos la calma", señala.
Canteli destaca que no es la primera vez que afrontan una situación de incertidumbre en Emiratos Árabes Unidos. Junto a su mujer y sus dos hijos, ha vivido varias crisis en el país, la más próxima la pandemia de la pandemia de covid-19. "Tenemos experiencias recientes y en todas ellas se ha priorizado, por encima de todo, la integridad del ciudadano", afirma. A su juicio, ese compromiso con la seguridad y la estabilidad es clave para el funcionamiento del emirato: "Sin ese clima de confianza, Dubái no sería lo que es".
Desde Emiratos Árabes, envía además un mensaje de serenidad a quienes puedan estar preocupados. "Sé que las personas a las que esta situación les sorprendió durante un viaje pueden estar pasándolo mal, pero deben saber que es un lugar seguro y que las autoridades actúan con rapidez y eficacia", subraya.
En términos similares se expresó este lunes su padre, Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, quien explicó que el ataque sorprendió a su hijo en el emirato. "En Dubái no hay grandes problemas", explicó el regidor, que aseguró haber hablado con su familia a primera hora: "Están tranquilos, aunque lógicamente todos estamos preocupados ante lo que pueda suceder".
Suscríbete para seguir leyendo
- El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
- Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
- ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
- El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
- Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
- Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
- El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
- Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros