Gente paseado el perro bajo oleadas de misiles, la extraña tranquilidad catarí contada por un llanisco en Doha

Aníbal González Anca (La Pereda, Llanes, 1989) lleva un mes en viviendo en Catar, donde acaba de incorporarse a trabajar como preparador físico del equipo de fútbol Umm-Salal SC, un equipo cuyo entrenador es Rubén Alvés, que fue el técnico del Sporting hasta abril del año pasado. González Anca está viviendo la impactante paradoja de ver “a la gente paseando el perro, bañándose en la piscina o en las terrazas de los bares llenas” mientras pasan sobre su cabeza las oleadas de misiles que llegan desde Irán en dirección a las bases estadounidenses y explotan en el aire interceptados por las defensas cataríes.

González Anca acaba de incorporarse a su nuevo trabajo en el Golfo Pérsico después de una estancia de varios meses en Llanes. Allí llegó después de haber sido el preparador físico de la selección de fútbol de México, con la que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Así se convirtió en el primer medallista olímpico llanisco. En llamada telefónica con LA NUEVA ESPAÑA reconoce que, pese al conflicto bélico desatado en la zona por los bombardeos estadounidenses e israelíes sobre Irán y la respuesta del país de los ayatolás, la tranquilidad es casi total en Doha, la capital catarí. “La vida en la calle parece funcionar con bastante normalidad. Estuvimos cenando en una terraza y sí es verdad que cuando suenan las alarmas y llegan las alertas se oye explotar los misiles y, si sales a la ventana, ves las estelas y cómo los cortan en el aire. Pero realmente estoy tranquilo. Casi me pone más nervioso la gente de España que me llama que lo que yo estoy viviendo aquí en primera persona”, apunta con sentido del humor. Explica que están en contacto con el consulado y también con la Federación Española de Fútbol. “Hay varios técnicos españoles aquí en el país. Está Lopetegui, en la selección de Catar, y Vicente Moreno, en el Al-Wakrah SC”.

Parece que las consecuencias de un conflicto bélico que solo acaba de empezar, no ha calado en la vida cotidiana de Catar. “La verdad que la ciudad es una maravilla. Estaba disfrutando mucho aquí este mes. Es una ciudad que funciona muy bien, muy tranquila, muy cómoda. Yo diría que ahora es país el más seguro del mundo”. La opinión de los que llevan más tiempo que él en el país, contribuye a darle tranquilidad: “Los cataríes con los que hablo del club dicen que estemos tranquilos, que aquí no va a pasar nada, que no nos preocupemos. Y lo mismo la gente extranjera que lleva tiempo viviendo aquí. Están súper tranquilos en el sentido de que dicen que aquí no va a pasar nada. Y te lo cuentan de manera muy natural y muy normal”.

Desde el punto de vista profesional, las expectativas que tiene son muy buenas en el Umm-Salal SC: “Tienes todos los medios para poder trabajar y mucha calidad de las instalaciones. Es una liga a nivel mundial emergente, la están haciendo grande. Hay una gran inversión económica. Estoy encantado. Ahora hay que ver cómo se va desenvolviendo. La liga ha parado ahora momentáneamente y estamos a la espera de noticias. Pero empezamos bien. Ganamos los tres primeros partidos y empatamos el cuarto. De momento estamos invictos. Vamos cumpliendo los objetivos y las expectativas.