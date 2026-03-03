La odisea de un grupo de Erasmus asturianos para salir de Jordania: una gymkana de autobuses, aeropuertos y billetes por las nubes bajo un cielo lleno de cazas y misiles

Este domingo por la noche, en el desierto de Jordania, con todo el peso de la incertidumbre de no saber cómo volver a casa, y sin cobertura en los teléfonos, se pusieron a contar los cazas que pasaban atronando sobre sus cabezas. Contaron más de 40 aviones de combate. Y en el cielo, además, no dejaban de dibujarse estelas luminosas. Parecían fuegos artificiales si no fueran misiles o drones explosivos. Ahora que ya están volando a Asturias, las jóvenes asturianas Carolina García Martínez, ovetense, y Adriana Mencía Fernández, langreana, empiezan a darse cuenta de la apurada situación que vivieron desde el pasado sábado, cuando se vieron atrapadas en medio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. No ha sido fácil encontrar un avión de vuelta a casa. "Todavía no nos creemos lo que nos pasó. Hace unos días éramos un grupo de amigos tomando el sol y hablando en una playa y, de repente, bomba tras bomba tras bomba", comentaban en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA desde el aeropuerto de Burdeos.

Estas dos alumnas de Comercio y Marketing de la Universidad de Oviedo formaban parte del grupo de 27 estudiantes españoles que están de Erasmus en Bolonia que decidieron hacer una escapada a Jordania a principios de esta semana. Llegaron a Ammán el jueves 26 de febrero y el 28 “empezó el caos”. En este grupo había cinco asturianos, cuatro alumnos de la universidad de Oviedo y otro que estudia en Madrid. Una semana antes había estado un grupo de amigos sin ningún problema. Nada podía salir mal.

Nada excepto la voluntad de Donald Trump. El conflicto sorprendió a este grupo en el Mar Muerto, al lado de Israel. Desde allí pudieron ver, y sobre todo oír, cómo el sistema antimisiles de Israel interceptaba los proyectiles que explotaban en el aire. Por las noches era un poco más impresionante. Las explosiones iluminaban el cielo.

La bombas les cerraron el camino de vuelta. Casi de inmediato, les anunciaron que su vuelo, previsto para el lunes 1, quedaba suspendido. Buscaron otro para el jueves, que también sería suspendido días después. Como no podían salir del país, decidieron mantener el itinerario previsto para aprovechar los alojamientos y la manutención que tenían contratada.

Un tour operador que se portó como un padre

Carolina y Adriana quieren destacar el papel del responsable del tour operador que los acompañaba. Desde el primer momento se mantuvo cercano y disponible. Les transmitió tranquilidad y llegó a decirles que haría por ellos lo que le gustaría que hicieran con sus hijos en una situación similar. Esa actitud fue decisiva para contener el nerviosismo y sostener el ánimo colectivo. Incluso se preocupó por ellos cuando comenzaron a dividirse en grupos más pequeños en busca de una salida a la situación.

Crecía el nerviosismo entre las familias de estos jóvenes universitario a medida que se desarrollaban nuevo acontecimientos bélicos: en Jordania cayó más de un centenar de artefactos en dos días (principalmente, misiles y drones iraníes abatidos por el escudo israelí y también por las defensas jordanas). Y, también, era prácticamente imposible buscar una salida única para todos. Para entonces, algunos ya tenían las webs de los medios de comunicación “Jordan Times” y “Al Jazzera” en sus favoritos en el móvil.

Desde el Mar Muerto descendieron paralelos a la frontera con Israel hasta Petra, el gran enclave arqueológico de Jordania y una de sus grandes atracciones turísticas. Por las noches, Carolina y Adriana seguían viendo destellos y escuchando detonaciones en el aire en medio de la oscuridad del desierto. La tensión crecía y en Petra el grupo empezó a dividirse, forzados también por la imposibilidad de encontrar billetes para todos en un mismo vuelo de Royal Jordania, la única aerolínea que mantiene vuelos durante algunas ventanas horarias.

Parte del grupo regresó a Amann, otra parte continuó a Aqaba, donde también hay aeropuerto internacional. También barajaron salir por mar hasta Nuweiba, en Egipto. La compañía de ferries reforzó servicios para atender a las miles de personas, principalmente turistas occidentales, que seguían esa ruta. Allí, el grupo volvió a fragmentarse: unos quedaron en Áqaba esperando un vuelo y otros, como fue el caso de Carolina y Andra, regresaron a Amann. Tuvieron que cruzar de nuevo todo el país. En Amann, donde el tour operador les dio alojamiento y algunas comidas, fueron repartiéndose para salir como pudieran. Unos consiguieron billetes hacia El Cairo, otros hacia Casablanca, otros hacia Túnez... La salida no fue conjunta ni inmediata, sino escalonada y condicionada por las oportunidades que iban apareciendo.

El grupo de estudiantes españoles de Erasmus en Italia que viajó a Jordania, donde quedó atrapado los la ofensiva estadounidense-israelí sobre Irán / .

En cuanto a la respuesta institucional, padres y chavales se pusieron en contacto tanto con Ministerio de Asuntos Exteriores como con la Embajada. Las respuestas, refieren los protagonistas de esta peripecia, tuvieron diferentes grados de implicación. Muchas veces dependía sólo de la empatía de la persona que atendiera al teléfono. En la embajada trataron de orientarlos, les pidieron identificarse y registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores y fueron incorporados a un grupo de WhatsApp para centralizar información. Desde el Ministerio, bastante más fríos, les trasladaron que se trataba de un problema global y que, en un primer momento, no había soluciones específicas. Los chavales aseguran que se sintieron un poco abandonados, sin más tutela que las de sus familias, y que a falta de soluciones institucionales y un criterio definido por parte de las autoridades, se buscaron la vida.

El Principado de Asturias abrió también un registro informativo para asturianos en la zona, en el que varios se inscribieron. Barbón llamó a uno de ellos que les había escrito para informarse.

Vuelos de 200 a 1.000 euros

Si algo les resultó especialmente frustrante fue la relación con algunas compañías aéreas. Con los vuelos cancelados, contactar con ellas implicaba superar formularios, redirecciones y chatbots que exigían reiteradamente datos. En plena situación de tensión, el proceso se percibía más como una barrera que como una ayuda. Además, observaron cómo los precios de los billetes aumentaban rápidamente desde el inicio del conflicto, lo que interpretaron como una reacción puramente comercial en un contexto de emergencia. Había vuelos de 200 euros que pasaron a 1.000 euros.

La salida definitiva llegó en una de las ventanas de calma. De madrugada les avisaron de que a primera hora de la mañana de este martes habría un margen sin bombardeos que permitiría operar algunos vuelos. “No había garantías, pero hubo una oportunidad y la aprovechamos. Con un poco de miedo a volar entre misiles, pero…”, dicen estas dos estudiantes. Ese mismo día Estados Unidos ordenó la salida de todos sus ciudadanos del país. Carolina y Adriana volaron primero a Túnez. Desde allí enlazaron con otro vuelo hacia Burdeos. De ahí, a media tarde de este martes volaban hacia Madrid. Luego a Asturias..