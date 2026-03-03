Pérez Simón, al recibir el homenaje de la feria internacional de arte contemporáneo Arco: "La satisfacción es insuperable"

El empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón, uno de los mayores coleccionistas privados de arte del mundo, recibió ayer, en un acto celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía una de las distinciones que anualmente otorga la feria internacional de arte contemporáneo Arco, que hoy se inaugura en Madrid. Pérez Simón fue distinguido con el Premio "A" Helga de Alvear y viajó expresamente desde México para agradecerlo. "La satisfacción es insuperable y merece cualquier esfuerzo que uno deba hacer para estar presente", declaró a LA NUEVA ESPAÑA a media tarde. Hoy, a primera hora, tenía previsto viajar a Estados Unidos.

A propósito del premio, Pérez Simón reflexionó sobre la propia naturaleza del coleccionismo de arte. "El coleccionista busca satisfacer una necesidad surgida del deseo de posesión de lo bello, de lo que lo motiva y está al alcance de su bolsillo. Su objetivo es obtener satisfacción con lo atesorado, disfruta del goce compartido, pero no busca reconocimiento alguno. Por ello, cuando la vida le regala el placer de que terceros disfruten lo que ha atesorado a lo largo de los años o mejor aún, cuando terceros reconocen que ese ‘atesorar’ a lo largo de la vida no fue solo acumular, sino que tiene un sentido y puede permitir a los más jóvenes disfrutar las obras de quienes se atrevieron a plasmar con arte lo bello, la satisfacción del coleccionista se multiplica", expuso. A esa satisfacción personal, Juan Antonio Pérez Simón le suma la de recibir el reconocimiento de "una prestigiada asociación como la Fundación Arco, integrada por los mayores conocedores del arte contemporáneo".

El empresario se refirió también al legado de la galerista Helga de Alvear, fallecida en 2025 y a la que, con su nombre, recuerda el premio. "Abrió camino a las generaciones actuales coleccionando más de 3.000 obras", manifestó, y aseguró que su "mayor satisfacción", al pensar en ella, es, a día de hoy, "saber que algunos artistas dejaron un fuerte impacto en ambos y logramos atesorar obras de artistas como Ai Weiwei, Anish Kapoor, Gerhard Richter, Dan Flavin y Antony Gormley, entre los no españoles, y, muy particular, el español Juan Muñoz, que me impactó no solo con su obra, sino también con su prematura muerte en Ibiza el día que inauguraba una exposición, en 2001".

Además de a Pérez Simón, la Fundación Arco distinguía en esta 30.º edición de la feria a otros tres coleccionistas: Laurent Dumas (Premio ‘A’ Colección Internacional); Gabriel Calparsoro (Premio ‘A’ Colección Privada Nacional) y MACBA Studio (Premio ‘A’ Coleccionismo Joven). Los galardones "reconocen el valor artístico de los fondos de coleccionistas e instituciones, así como su labor en el apoyo a la difusión del arte contemporáneo". Los premios se entregaron en el transcurso de una cena, organizada en colaboración con la casa Cartier y destinada a recaudar fondos para la adquisición de obras en Arco Madrid 2026 para su colección, alojada actualmente en CA2M Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.

Entre los muchos asistentes al acto de entrega de premios estuvo, en representación del Gobierno del Principado, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. "Es un orgullo para Asturias contar con el reconocimiento que se va a dar a Pérez Simón, que a lo largo de su vida no solamente desarrolló una carrera profesional brillante y extraordinaria, siendo un niño que sale de Asturias en la postguerra con su familia, como tantísimas personas, a buscar un destino mejor al que les esperaba en este país en ese momento, sino que acaba configurando una de las principales colecciones de arte del mundo y, además, lo hace con sensibilidad hacia las instituciones y otras entidades: siempre que le piden colaboración se muestra completamente generoso para ofrecerla", expuso la Consejera asturiana, recordando que algunos otros coleccionistas asturianos obtuvieron el mismo reconocimiento de Arco en ediciones anteriores. Concretamente mencionó a la familia Masaveu, que, añadió, "también mira mucho para el arte asturiano y es mecenas de muchos de sus artistas, contribuyendo a su profesionalización y su difusión".

A lo largo de su vida Pérez Simón ha reunido una de las mayores colecciones de arte del mundo, con más de 4.000 obras de pintura, escultura y dibujo, además de piezas de artes decorativas y una biblioteca con más de 50.000 volúmenes. La colección de arte se inicia con los maestros antiguos, en la baja Edad Media y llega hasta las vanguardias históricas y el arte contemporáneo. Destaca en ella la pintura italiana, junto a un importante conjunto flamenco y holandés del siglo XVII, los grandes maestros de la pintura novohispana y un extraordinario fondo de arte británico del siglo XIX, el más relevante fuera del Reino Unido. Es notable la representación del arte francés y español, y las vanguardias latinoamericanas. Recientemente, ha incorporado a artistas chinos y japoneses.