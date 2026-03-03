El Principado abre el plazo para solicitar las ayudas al retorno, dotadas con medio millón de euros

El Gobierno del Principado ha oficializado este martes el lanzamiento del medio millón de euros en ayudas que ha reservado en su presupuesto para tratar de estimular el retorno de los asturianos expatriados. La convocatoria, tal y como la publica el Boletín Oficial del Principado (BOPA), ofrece una subvención máxima de 6.000 euros por beneficiario y mantiene abierto el plazo de las solicitudes hasta fin de año. Se detalla una batería de requisitos que admite como aspirantes a todos los nacionales españoles que hayan nacido en Asturias o hayan tenido en la región su último domicilio y que lleven al menos cuatro años residiendo en el extranjero.

La línea de ayudas acepta también a descendientes de asturianos “hasta el segundo grado de consanguineidad” y también plantea exigencias vinculadas a la situación económica y laboral de los potenciales destinatarios. Los aspirantes deberán mantener el empadronamiento en la región durante al menos los dos años siguientes a la concesión de la subvención y los mayores de edad deben tener un contrato de trabajo en vigor o estar en disposición de acreditar la búsqueda activa de empleo.

Se establecen asimismo requisitos de renta, entendidos como la carencia de “recursos suficientes en la unidad familiar”, y en el baremo de puntuación para determinar la cuantía de las ayudas cuentan, entre otros aspectos y además de los ingresos, los hijos o personas a cargo del solicitante o su edad, con más opciones para los menores de 35 años y los mayores de 66 que para los que tengan entre 36 y 65. La Administración cifra con carácter general el concepto de “ingresos suficientes” en el cuádruple del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Además, de acuerdo con un criterio extendido en la batalla contra la despoblación y el desequilibrio demográfico, el montante de la subvención crecerá un 25 por ciento, siempre sin rebasar los 6.000 euros, si en el momento de la solicitud la familia reside en uno de los municipios que el Principado considera en “especiales dificultades demográficas”.

El aliento prolonga la pretensión del Principado de incitar los retornos en un momento en el que la corriente de vuelta crece en toda España. Como parte de esa oleada generalizable en todo el país, los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dicen que Asturias lleva dos años consecutivos batiendo su récord de regresos desde el extranjero. En 2024, último ejercicio recontado, las 1.482 vueltas registradas en la región superan por 178 la plusmarca anterior, que 2023 había dejado en 1.304.

Las procedencias mayoritarias sitúan en América el punto de origen prioritario de los que emprenden el camino de retorno al Principado. De hecho, en 2024, dos de cada tres regresos venían del Nuevo Continente, en abrumadora mayoría del sur, y no llegan al quince por ciento (222) los que hicieron las maletas para regresar al Principado desde algún país de la Unión Europea.