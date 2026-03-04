Ya está disponible el noveno episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su primer capítulo de 2026

reuniendo alrededor de la misma mesa al emprenedor Miguel Linera, la diretora de GFK Aida Méndez y la secretaria de la Casa de Asturias en Alcalá de Henares, María José García. Los tres son los protagonistas del nuevo episodio del videopodcast de Asturias Exterior, conducido por el periodista Xuan Fernández.

Los asturianos en Madrid Aida Méndez, María José García y Miguel Linera, en el noveno episodio de "La Chalana de Xuan" / LNE

Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado. De hecho el podcast ya ha conseguido, en menos de un año de vida, más de 1,2 millones de impactos en redes sociales.

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.