Habla Cristina Cienfuegos, ovetense atrapada en Catar: "El embajador nos ha recomendado no salir de Doha"

“No es seguro salir, aunque hay gente que se está arriesgando”. Lo dice Cristina Cienfuegos, ovetense atrapada por el conflicto bélico en el Golfo. Lo hace desde Doha (Catar), donde ya acumula días encerrada en un hotel y sin poder encontrar solución que la devuelva a su hogar, en Asturias.

En el alojamiento que le ha proporcionado la aerolínea con la que no ha podido volar a España por el cierre del espacio aéreo, recibió la visita, junto a otros españoles, del embajador español en Catar, Álvaro Renedo, quien les recomendó “no salir de Doha”.

“Ahora mismo estamos con gastos pagados por Emirates y seguros, salir sería arriesgado”, comenta la asturiana, que se siente más arropada por parte de la embajada tras unos primeros momentos muy tensos y en los que no encontraba las respuestas adecuadas por parte de la representación española en el país árabe.

El embajador visitó varios hoteles de Doha en los que hay alojados distintos españoles después de que el pasado sábado se cerrase el tráfico aéreo. “Algunas personas se están costeando billetes para salir por otras vías, pero no es tan fácil como parece”, comenta Cienfuegos.

Cienfuegos había ido de viaje de placer unos días a las Maldivas, destino paradisiaco. Fue a su regreso, junto a otros cinco españoles, cuando sufrió el bloque en Doha, donde debía hacer escala. Pasó inquietud y miedo con las primeras explosiones por el contraataque iraní contra bases norteamericanas en países del Gofo como Catar. Y sigue sin solución, pero al menos está más tranquila tras haber pasado ya días en el hotel de Doha.

Ella forma parte de los cientos de asturianos que se han visto afectados por el conflicto entre EE UU, Israel e Irán. Además de los residentes en Oriente Medio, hay, como ella, decenas de asturianos que estaban de viaje. Los aeropuertos de los países del Golfo son un gran nodo de transbordos aéreos para viajeros que van o vuelven del Sudeste Asiático o el Lejano Oriente.