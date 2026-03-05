El joven pintor asturiano que triunfa en la Semana del Arte de Madrid con un premio a mejor artista emergente

Los artistas asturianos destacan en la Semana del Arte, que arrancó ayer en Madrid y se prolonga hasta el domingo, con cientos de creadores y galeristas en diferentes puntos de la capital. ARCO, que se desarrolla en Ifema, es el punto de encuentro más importante de esta semana, pero también hay otras ferias, como Art Madrid, JustMad, Hybrid o Can Art, entre muchas otras.

En Art Madrid, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, recibió esta mañana el premio a mejor artista emergente de la feria, que otorga la marca Alhambra, el pintor asturiano Iyán Castaño (Pola de Siero, 1996). Castaño expuso tres obras en la galería de la ovetense Arancha Osoro, donde también lucieron piezas de otros artistas de la región como María Iglesias, Faustino Ruiz de la Peña, Nuria Formenti o Iván Baizán.

Arancha Osoro lleva 14 años participando en Art Madrid de forma ininterrumpida. “Cada vez nos valoran más; es importante estar aquí”, aseguraba la ovetense, que además es presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, a LA NUEVA ESPAÑA. En su galería se vendían obras desde los 650 hasta los 9.000 euros.

Iyán Castaño recibió el premio a mediodía, de manos de Alberto Corneta, director de la feria, y de Álvaro Trujillo, content manager de la marca de cervezas Alhambra.

La serie "Orbayu" destaca en la feria

El asturiano mostró en Art Madrid la serie “Orbayu”, una composición de nueve piezas tratan sobre los procesos de la lluvia en Asturias. Lo diferenciador de las obras de Castaño, pintadas con acrílico, es que el creador trabaja directamente en la playa: extiende una tela sobre la arena para que el relieve quede marcado y después pinta la obra. Por ello, tiene que planificar bien cuándo acudir a la costa. En esta ocasión pintó en las playas de Barro y en la ría de Niembro, en el concejo de Llanes, donde veranea. La Fundación Masaveu compró tres piezas de esa serie en la feria.

Iyán Castaño, delante de su serie "Orbayu" / LNE

Castaño también mostró otra obra similar, “Ngóom” (océano, en wolof, lengua principal de Senegal), que elaboró en un viaje a este país, donde también compaginó la pintura con el surf en la costa atlántica de la Baja Casamance. Otra pieza de Cstaño fue “Buuj Bi” (concha de mar en wolof). “Prefiero pintar en Asturias; el entorno es más favorecedor para crear”, aseguraba Castaño, que describió el premio a artista emergente como “un reconocimiento importante”.

En Art Madrid también estuvo presente la galería de la gijonesa Aurora Vigil-Escalera, que lleva quince años consecutivos participando. En su stand mostraba obras que iban de los 1.800 a los 40.000 euros, elaboradas por más de una decena de artistas, entre ellos los asturianos Tadanori Yamaguchi —artista japonés que lleva más de 20 años en la región—, Lisardo Menéndez, Iván Quesada, Ernesto Knorr, Rosa Amores y Soledad Córdoba.

Noticias relacionadas

El escultor Yamaguchi presentó “Célula en blanco”, una escultura de mármol blanco de 300 kilos para cuyo montaje fue necesaria una grúa. “Solo llevamos un día y estamos muy contentos. Está siendo uno de los años más fuertes en ventas y posicionamiento”, comentaba Vigil-Escalera.