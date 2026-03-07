Comienza el retorno de los asturianos atrapados en el Golfo: "Pasamos miedo, había gente llorando. Pero ya volvimos. ¡Vamos a tomar una de sidra!"

Son las 11:18 horas de la mañana de este sábado. Sofía Fanjul Carretero, una de las asturianas que se quedó atrapada en Doha (Catar) a causa de la nueva guerra del Golfo, manda un audio desde el avión rumbo a España: “Bueno, aquí estamos volando y, la verdad estamos tranquilas, porque hace ya un ratito hemos pasado El Cairo y ya hemos salido de la zona del conflicto”. Es el principio del fin de una semana que seguro recordará como la más larga de su vida. Junto a su amiga Yahel Domínguez, Sofía había iniciado unas vacaciones en Sri Lanka, con parada en la capital catarí para visitar a un matrimonio de amigos que residen en Catar desde hace casi una década. No llegaron a su destino final. Se quedaron varadas en Doha, la respuesta iraní a los bombardeos de EEUU e Israel obligó a cerrar el espacio aéreo. Hasta la mañana de ayer, cuando se abrió una ventana de oportunidad y pudo salir con más de 600 españoles varios vuelos comerciales organizados por la Embajada de España junto a otros compatriotas que habían estado en su misma situación.

Así salieron

El proceso para salir de Catar no fue fácil y siempre estuvo marcado por el desasosiego. “Nosotras estábamos alojadas en casa de nuestros amigos, pero contactamos con otros españoles que estaban en los hoteles y también querían volver. En la mañana de ayer (viernes) había un poco de confusión, nadie sabía realmente nada. Por la tarde llegó un email de la embajada diciéndonos que estuviéramos atentos, que se estaba organizando una evacuación vía Arabia Saudí y que nos podía contactar Qatar Airways. Contactamos con la embajada y con el cónsul en Catar, que nos decían que estuviéramos tranquilas, que en cualquier plan de evacuación que se ejecutase, independientemente de que estuvieras alojado en un hotel o en un domicilio particular, nos tendrían en cuenta. Por la noche, sobre las doce y cuarto, el cónsul nos insistió en que estuviéramos atentos al móvil y que hiciéramos la maleta”, detalla Sofía Fanjul.

Unas "vacaciones" inolvidables

Al poco, en los grupos de Whatsapp que Sofía y Yahel tenían con otros españoles, saltó la noticia: tenían que estar listas en la recepción del hotel a las 3 de la mañana. Había dos vuelos previstos para las 8 y las 9 de la mañana. “Parece ser que habrían negociado con Irán que estuviera un todo un poco tranquilo y que no atacaran durante ese periodo de evacuación; el espacio aéreo iba a estar abierto unas cinco horas”. En el aeropuerto encontraron un poco de confusión debido a la distinta tipología de billetes que cada viajero había comprado. Allí encontraron a personal diplomático español con chaleco amarillo para asistirles. “Los de la embajada insistían en que daba igual qué billete hubieras comprado anteriormente, que si te habías inscrito en el formulario que ellos nos indicaron, serías incluido en ese vuelo, que no era comercial, era un vuelo de evacuación. Fueron bastante amables, la verdad”, explica Sofía en un audio remitido a LA NUEVA ESPAÑA desde el avión que la trae por fin a España. “Ya estamos a pocas horas de Madrid y esperamos llegar pronto a Asturias y contar a todo el mundo las anécdotas de esta semana. No fueron unas vacaciones en Sri Lanka, pero no las vamos a olvidar nunca”. Al aterrizar en Madrid, las estaban esperando las cámaras de varias televisiones. Y un poco después, Sofía Fanjul recibió una llamada del presidente del Principado, Adrián Barbón, interesándose por su situación.

Sofía Fanjul y Yahel Rodríguez, en el vuelo de regreso a España / .

Confinados en un crucero

También el presidente Barbón telefoneó ayer, tras su llegada a Asturias, al empresario asturiano Carlos Juan González López, que además es presidente de la fundación cultural Automáticos Tineo. En su caso, volvía a su casa en Oviedo después de haberse pasado una semana en Dubai, recluido en el barco de la naviera MSC en el que estaban haciendo un crucero turístico por los Emiratos Árabes. Hasta que los pilló la guerra y todo tuvo que suspenderse. Junto a él viajó su esposa, Sonia Roza Cobián, y un matrimonio amigo, Jorge Marcos Álvarez García y su mujer Matilde López Llano.

“El día 28 de febrero (cuando EEUU e Israel atacaron Irán) era nuestro último día de crucero. Solo nos quedaba ir desde Dubái a Doha (Catar) esa noche y embarcar el día 1 de marzo de vuelta a España. Pero a mediodía del día 28 estábamos haciendo una excursión en el desierto y ya nos enteramos de que estaban bombardeando Irán. Volvimos al barco lo más rápido posible. Y allí nos enteramos de que se había cerrado el espacio aéreo, que nos recomendaban no salir del barco puesto que los Emiratos estaban recibiendo ataques de misiles”, detalla Carlos Juan González.

Desde ese momento permanecieron confinados en el barco, atracado en el puerto de Dubai. “La naviera MSC se portó con nosotros excepcionalmente, es imposible hacerlo mejor. Nos reservó los mismos camarotes, la misma calidad del servicio, ampliaron automáticamente la estancia hasta que se nos pudieran sacar de allí. Nosotros no tuvimos las dificultades de otros compatriotas que no tenían hotel, que tenían unos costos elevadísimos para obtenerlos. Se portaron muy bien con nosotros. Pero es verdad que teníamos mucha inquietud y, en algunos casos, miedo. Desde el barco veías derribar drones en el cielo de Dubai, o misiles, o lo que fuera. Nos sobrevolaban cazas con mucha frecuencia. La salida del aeropuerto pasa justo por encima del puerto de Dubai”.

El barco del crucero en el que viajaban los asturianos, atracado en el puerto de Dubái. / .

La impotencia más absoluta

Fueron días de tensión. “Cuando estás en un momento de estos, cada persona reacciona de manera distinta. Hubo un momento en que creíamos que algunos iban a necesitar hasta tratamiento psicológico. Todos nos ayudamos. Sentías la impotencia de saber que no puedes hacer nada, que no puedes salir, que estás allí porque te tocó y que no tiene nada que ver contigo. También te convences de que Dubái es uno de los sitios más seguros. Las defensas antiaéreas funcionan muy bien. Pero luego están las redes sociales que, aunque yo no las uso, ve que se miente mucho. Por ejemplo, veíamos en las redes sociales que el Burj Khalifa, el másalto del mundo, que estaba ardiendo. Pero yo lo tenía enfrente de mi venta, iluminado todas las noches, y te garantizo que eso no pasó. Un bulo”.

Había que plantearse cómo volver a España. “Estando allí, la necesidad agudiza el ingenio y aprendes muchas cosas que desconoces. Aprendes que hay una app que se llama Registro de Viajeros, que es de la embajada, donde deberíamos registrarnos todos cada vez que salimos para que sepan dónde estamos. Así que nos pusimos en contacto con la embajada y después con presidencia del Gobierno de Asturias, porque Adrián Barbón hizo un comunicado diciendo que se ponía a disposición de los asturianos que estuviéramos en esa situación. Catar Airlines, que era quien nos tenía que sacar, no hizo más que mandarnos comunicados genéricos”.

La ayuda del Principado

Carlos Juan González apunta que ·”la embajada española, o el Ministerio de Asuntos Exteriores, nunca se puso en contacto con nosotros, sólo mandaba comunicaciones genéricas. El Principado sí se puso en contacto con nosotros, una persona llamaba Iván González, para ponerse a nuestra disposición. Fue una tremenda ayuda. Llamaron todos los días, una o dos veces, para preguntarnos qué necesitamos. Personalmente, no eran comunicados génericos. La embajada decía que entrásemos en su Instagram. La reacción del Principado de Asturias ha sido para espectacular, en la persona de Iván González. Nos decían que estaban al habla con la embajada, que les ponían en conocimiento de dónde estábamos y cuántos éramos. Estoy seguro que lo hicieron, no tengo la menor duda”.

El miércoles persistía la incertidumbre. “Fue el embajador en Emiratos a nuestro barco, a reunirse con todos los españoles del crucero. Fue una reunión desastrosa, era como una comunidad de vecinos, pero de 150 personas y hablando todos a la vez. El embajador nos dijo que sabía que estábamos allí, pero que no podía decirnos nada, que no tenía ninguna previsión pero que la naviera estaba trabajando para buscarnos salidas”.

El avión militar en el que fueron evacuados los españoles vía Omán. / .

El camino hacia el retorno: 11 horas en autobús

El jueves todo empieza a despejarse. “La naviera nos deja una nota en nuestro camarote, dice que hay una oportunidad de salir en un vuelo de las Fuerzas Armadas Españolas, que llegará a Omán. Nos da esa oportunidad de salir. Nos apuntamos. Había dudas entre algunos pasajeros. Decían que viajar por Omán era peligroso de noche. Nos recogieron el jueves a las diez de la noche en el barco. El embajador y cuatro o cinco personas de la embajada iniciaron el viaje con nosotros en cinco autobuses”.

Y así continúa Carlos Juan González su relato: “Estuvimos como 11 horas y media de carretera. Al cruzar la frontera hacia Omán, se incorporó el embajador y el personal de la embajada española en ese país. El viaje fue seguro, tranquilo, largo, cansado, angustioso, pero nos ayudaron en todos los trámites aduaneros. Fenomenal. Luego nos llevaron al aeropuerto de Omán. Serían las 7, 30 de la mañana. A las 15,30 horas embarcamos en el vuelo de las Fuerzas Aéreas con destino Madrid”.

Era un avión militar, un Airbus. “Los militares se portaron especialmente bien, viajaba con nosotros un general y un coronel, aparte del capitán del avión. Habían recogido a un contingente de unos 25 soldados españoles en Yibouti, que están luchando allí contra la piratería. Los soldados españoles actuaron también como psicólogos con nosotros. Nos decían que ya podíamos estar tranquilos, que estábamos en territorio español. Había crisis nerviosas, gente llorando, preocupada”.

Un buen equipo

“Nos dejaron en Torrejón de Ardoz (en Madrid). Estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibiéndonos. Después nos llevaron en unos autobuses a tres puntos de Madrid diferentes, Atocha, Chamartín y Barajas. Cada uno eligió. Nosotros dormimos en Madrid y este sábado por la mañana, a las 11,30 cogimos un vuelo a Asturias”, añade Carlos. En los próximos días, añade, irá personalmente a agradecer las atenciones a la persona de presidencia del Principado que tan pendiente estuvo de ellos durante esa semana en Dubái.

Cuando llegaron a su casa en Oviedo, sobre la una de la tarde de este sábado, después de cerrar la puerta, Carlos y su mujer se abrazaron: “Y nos dijimos: hacemos un buen equipo, nos hemos ayudado y hemos superado esto”, dice este empresario. Está preparándose para ir a comer con el resto de la familia. “Tengo unas ganas de tomar una botellina de sidra…”.