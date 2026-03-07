"Trump es un artista del caos y un genio de la comunicación”: la reflexión del periodista asturiano Franganillo sobre el presidente de EE UU

El periodista ovetense Carlos Franganillo (1980), director de Informativos de Telecinco y presentador de su edición nocturna, recibió este sábado el Urogallo Especial con Mención Honorífica, un galardón que concede el Centro Asturiano de Madrid.

Aunque el premio le fue concedido en 2023, la entrega se celebró ahora en la sede de la institución. Franganillo estuvo acompañado por Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano, y Beatriz González, periodista. El ovetense, que inició su carrera profesional en LA NUEVA ESPAÑA, hizo un aparte con este periódico para analizar tanto la actualidad asturiana como el panorama internacional.

“Mi visión sobre Asturias es ahora superficial, me cuesta tener un análisis preciso, pero creo que la región tiene muchos activos, un potencial enorme y ha pegado un gran cambio, tanto en el turismo como en empresas que empiezan a despuntar. Por eso hay gente que está volviendo”, señaló, aludiendo a los últimos datos que apuntan a un retorno de población desde Madrid. A su juicio, “las grandes ciudades tienen muchas cosas positivas, pero se mueven a gran velocidad y exigen un gran sacrificio. La calidad de vida es más alta en capitales de provincia”.

Franganillo considera, además, que Asturias aún tiene retos pendientes, aunque aprecia “síntomas de mejora, gente capacitada, una Universidad potente y un gran armazón intelectual”. El ovetense pone el foco en el perfil de los asturianos. "Llevamos siempre presente la asturianía y la identidad, quizá más que en otras comunidades, pero en Asturias no hay arraigado el perfil nacionalista.

El periodista dio el salto a Mediaset, el grupo de Telecinco, a finales de 2023, tras su etapa en TVE, donde era uno de los rostros más conocidos de los informativos. Sustituyó al veterano presentador Pedro Piqueras. Desde su actual puesto observa los últimos movimientos geopolíticos con la perspectiva que le dan sus años como corresponsal en Estados Unidos y Rusia.

“El mundo no va más rápido que antes, pero la actualidad se comunica de manera instantánea y hay un vértigo informativo casi continuo”, reflexiona. En ese contexto, ofrece también su visión sobre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desde el punto de vista de la comunicación política: “Trump es un genio de la comunicación, cosa que no es incompatible con ser un líder deplorable. Hay que reconocerle la genialidad comunicativa: su estrategia pasa por la inundación, el caos y el desbordamiento. Dice una cosa un día y al siguiente cambia el rumbo. Es un artista del caos y ha contagiado a otros líderes políticos”, sostiene.

Sobre la política española, Franganillo ve poco probable un adelanto electoral, aunque no lo descarta por completo. “No veo el aliciente para el Gobierno para adelantarlas, pero nada se puede descartar”, concluye.