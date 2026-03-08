Ventajas e inconvenientes de vivir un eclipse total: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en Asturias. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe en la tarde de este domingo esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, desde hoy domingo y todos los fines de semana recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana vivimos casi todos eclipsados por la nueva guerra del Golfo, que dejó atrapados a miles de españoles que estaban de vacaciones o en tránsito hacia otros países, además de los que allí residen. Entre ellos, hay muchos asturianos. Con ellos hablamos y nos contaron los días de incertidumbre que vivieron. Y hablando de eclipse, se empiezan a ver los beneficios que le reportará al turismo en Asturias el eclipse total que habrá esta verano. Asturias será el mejor lugar de España para ver semejante espectáculo en los cielos. Si es que llegamos a verlo, por que con el desbarajuste internacional que estamos viviendo... De todos estos temas y muchos más hablaremos en la "Carta desde el Paraíso". Suscríbete ya, no te la pierdas

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter todas las semanas a partir de hoy domingo

Noticias relacionadas

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".