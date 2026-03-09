Un “Bella Ciao” feminista y con pandereteras: así celebraron las asturianas de Alcalá el 8-M
La jornada reunió a decenas de asistentes y combinó teatro, testimonios de mujeres emprendedoras y música tradicional con mensajes reivindicativos.
La Casa de Asturias de Alcalá de Henares celebró este domingo el Día Internacional de la Mujer con un acto cultural que reunió a numerosos asistentes y que puso el foco en la participación de las socias de la entidad y del público. La jornada, titulada “El tren de la libertad”, en referencia a la canción de la cantante asturiana Marisa Valle Roso, se planteó como un espacio abierto a la reflexión colectiva.
La jornada tuvo lugar en el salón Alcalá de las casas regionales, en la localidad madrileña y acudieron decenas de personas.
A la entrada del evento se instaló un cartel con el lema del encuentro para que quienes lo desearan pudieran dejar un mensaje escrito en un pósit. La iniciativa tuvo una amplia acogida y buena parte de los asistentes participaron dejando sus reflexiones.
El programa comenzó con la representación de la obra de teatro “Las de antes, las de ahora”, creada por María José García, secretaria de la Casa de Asturias. La pieza fue interpretada por socias de la entidad y proponía un recorrido por la evolución del papel de la mujer a lo largo del tiempo a través de diferentes figuras vinculadas con Asturias.
En la escena aparecieron personajes históricos y sociales como las carboneras o la mujer pescadora, así como figuras como Josefa Jovellanos, Rosario de Acuña, Margarita Salas y Clara Campoamor. La representación fue muy aplaudida por el público asistente.
Tras la obra se proyectaron varios vídeos con mensajes enviados por mujeres emprendedoras asturianas que quisieron sumarse a la celebración. Durante este bloque se agradeció especialmente la colaboración de Pilar Riesco, del Centro Asturiano de Madrid, por su ayuda para recabar los testimonios.
La jornada concluyó con la actuación del grupo de pandereteras Ruxideras, que interpretó tres piezas. La primera fueron unas Xácaras. Posteriormente sonaron “Al pasar la barca”, basada en la reinterpretación de canciones infantiles tradicionales realizada por la cantautora La Mare, y “Bella Ciao”, adaptación feminista del conocido canto popular italiano.
El acto contó con una notable asistencia de público y se desarrolló en un ambiente participativo que puso de relieve la implicación de la Casa de Asturias en la promoción de la cultura y la visibilización del papel de las mujeres.
