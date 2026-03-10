La indignada carta de una asturiana en el Golfo Pérsico por la respuesta de Exteriores: "Vayan a un cursillo de gestión de crisis, no saben atender a los españoles de la zona"

Alicia Pais Varela, avilesina de Llaranes, lleva seis años residendo en Baréin junto a su marido, Joe Krolikowski. Estos días está sufriendo, como todos en este pequeño país insular del Golfo Pérsico, las consecuencias de la respuesta iraní a los bombardeos de EEUU e Irán. En la madrugada de este martes, se produjo un impacto en un edificio civil con un muerto y 32 personas heridas. Durante esta mañana de martes, también fue alcanzado un edificio de la "city" de la capital, Manama. En esta carta abierta al ministro español de Asuntos Exteriores, Alicia Pais expresa su indignación por la deficiente actuación en esta crisis de los servicios diplomáticos y consulares españoles en la zona del Golfo.

Sr. Albares:

Decía Winston Churchill que los españoles éramos gente orgullosa que no pasábamos por alto un insulto.

Un insulto puede ser la incompetencia. Un insulto puede ser verlo a usted en la televisión presumiendo de lo buenos y competentes que son. Y estoy refiriéndome, por supuesto, al actual conflicto en el Golfo Pérsico.

Los españoles que llevamos unos años viviendo por la zona, somos conscientes de que aquí las embajadas solo son meros escaparates de tiendas de “Todo a 1 euro”. Porque la utilidad de una embajada -eso de ser la cara visible de un país en territorio de otro, preparar tratados o acuerdos; fomentar la cultura propia; atender los intereses de sus ciudadanos en el extranjero, etcétera- eso no se les da nada bien. Pero que nada bien.

Y, oiga, aquí en el Golfo Pérsico es patente su inutilidad. Es como si esto fuera la Liga de Primera División del fútbol y ustedes no acabaran de entender que jugar en Segunda Regional, que es su nivel, no es lo mismo. Que una Embajada es la cara pública de un país y no un cortijo.

Las huellas del impacto de un ataque iraní en un edificio de Manama, la capital de Baréin. / .

Me dirijo a usted para que, entre toma y toma de ese magnífico centro de gestión de crisis que nos dijo que teníamos para sacar a los españoles de aquí, se entere de la realidad. Yo le cuento, verá usted. Soy residente en el Reino de Bahrain desde hace 6 años. Y aquí no hay Embajada de España. Le recomendaría que pillara un mapa para que fuera consciente de lo siguiente que le voy a contar.

Como aquí no existe esa embajada, dependemos de la embajada de Kuwait. ¿Tiene un mapa a mano? Entre un sitio y otro hay 550 km en coche, unas 6 horas de viaje. ¿Y se ha fijado que para llegar a Kuwait tenemos que atravesar otro país? Sí, sí. Hay que pasar por Arabia Saudita. Y una se pregunta: si tengo Arabia Saudita a 24 kilómetros, que es la distancia que hay atravesando el mar en puente ¿por qué poner una embajada en otro país que está a 500 kilómetros?

Ya ahora, pasando por alto la incongruencia de esta situación, vamos a explicar la situación administrativa/consular de todo esto. En Bahrain existe un Consulado. Pero no sé si se le puede llamar así. El cónsul es honorario, así que su capacidad de actuar a nivel administrativo es casi inexistente.

Y el embajador en Kuwait seguro que está "preocupadisimo" por la situación de sus conciudadanos y que mantiene una "fluida e interesante relación" con ellos. Pero nos solemos enterar de quién es el Embajador por casualidad. Porque algún bobaina -yo misma, por poner un ejemplo- tiende a comunicarle algunas de las actividades que realizamos en la comunidad española en Bahrain.

En los 6 años que llevo residiendo en Bahrain, ni un solo año, ni uno, ni el cónsul, ni el embajador, ni agregado de ningún tipo se ha dignado ni a organizar ni a interesarse por la organización de ningún acto en nuestra colonia, ni siquiera el día de nuestra Fiesta Nacional del 12 de Octubre. Viendo esta situación durante años, he tenido que ser yo quien, a nivel particular, he organizado esta fiesta durante los últimos años. Y puedo decirlo con orgullo, con un notable éxito además. Nunca hemos bajado de 60 españoles, con sus familias, asistiendo.

Un apunte más respecto a esto. Todos los años, personalmente me dirijo al embajador que toque de turno en Kuwait, para darle la oportunidad de que dirija unas palabras a la comunidad aquí. Y todos los años nunca llegan esas palabras. Se pierden en la inmensidad del desierto kuwaití.

Alicia Pais con su marido Joe Krolikowski una semana antes del estallido de la guerra. / .

Pasemos a hablar del actual conflicto bélico. Si ha cogido el mapa, señor Ministro, se dará cuenta que Bahrain es una isla. Por tanto, con los espacios aéreos ahora cerrados, la única manera de salir es por el puente sobre el mar hacia Arabia Saudita. Un paso que durante estos días de continuos bombardeos tenía todas las papeletas para que fuera un objetivo de los misiles iraníes. La cosa, me entenderá, se ponía complicada.

Y usted se preguntará: ¿el cónsul honorario, qué?, ¿ha organizado a la colonia?, ¿ha previsto esas magníficas salidas que nos vendía usted por la tele? Pues el cónsul lleva tres meses en España.

Así estamos. Sábado 28 de enero. Primer día del conflicto. Bahrain sin Embajada, el honorario desaparecido en combate, la gente entrando en pánico. Entonces, una persona nos comenta en los grupos de WhatsApp que tenemos en la isla que el cónsul honorario le ha comentado que podíamos llamarlo y que se iba a organizar no se sabe qué no se sabe cuándo.

Dia 2 del conflicto. Caos absoluto entre los españoles. A la embajada y al consulado ni se les siente, ni se les espera. Y hete aquí que el máximo responsable de los militares españoles destinados en Bahrain, no siendo ese su cometido, levanta el teléfono y habla con la Embajada para que tomen cartas en el asunto. ¡Alabada sea la Armada española! Alguien poniendo mando y sentido a todo esto.

Bueno, a partir de aquí, esto fue el descubrimiento fehaciente. Bueno, fue más bien una reafirmación de la supina incompetencia organizativa de nuestra Embajada. Ante esta situación fui yo, como administradora de uno de los grupos de WhatsApp (y con el consentimiento y conocimiento de este militar en cuestion al que su propia labor lo tenia ya presionado) la que me dirigí a la embajada para dar a conocer cómo iba a actuar y así organizar a la gente. Eso sí, siempre y antes de dar un paso, con el conocimiento y el OK del cónsul en Kuwait.

Se notificó esta situación a los españoles que están aquí: yo hablaría directamente con Kuwait, ellos me dirían lo que iban a hacer y yo lo transmitía a todos por el grupo para que no quedase duda alguna de que era verídico.

El primer paso fue enviar a un correo a la embajada con la identificación básica de cada uno: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico y de cada persona que fuera con ella al cargo. Y a partir de aquí, con el listado de residentes en la mano, ellos enviarían la información necesaria a todo el mundo. Bueno, decir “a todo el mundo”, según una embajada, es como lo de los pimientos del padrón, a unos “sin” y a otros “non”.

A continuación, se organiza una salida de la isla en autobús, con 17 horas de margen. Sin embargo, más del 30% de los residentes, a 6 horas antes de que saliera, no había recibido ninguna información. Entre ellos, quien escribe esta carta. Así que al primer autobús de salida se presentan… 2 personas. ¡Todo un éxito! Pero todos tranquilos que, según me dicen desde Kuwait, el honorario está en camino. Y aquí me voy a abstener de hacer ningún comentario.

Tras horas y horas y horas de conversaciones con el consulado de Kuwait, explicando el cómo, el quién y el dónde, yo ya estaba exhausta de escuchar tonterías sin sentido y excusas de primero de guardería. Lo único que me "relajaba" el estrés eran los audios que les enviaba al consulado de Kuwait en modo “asturiano motivacional”. A todo esto, yo ya le había dicho y comentado desde el inicio, al consulado de Kuwait, mi intención de no abandonar la isla. Es decir, todo mi esfuerzo no tenía como objetivo ser la primera en salir. Ni nada parecido. Y aquí continuo aún, por cierto.

Después de varios días de intentar templar gaitas con todo el mundo, llegó el momento en que, al parecer, el cónsul honorario se acercaba. Y a partir de ahi ya me dio la sensación de que la orden fue ir a tumbar todo el trabajo realizado. Por cierto, no tengo ninguna relación con el cónsul honorario.

Fue entonces, a partir de ese momento cuando alguna persona dedicó su tiempo a hacer comentarios sobre que lo que se ponia en los chats no era “fiable”, “que había que acudir a fuentes oficiales”, “ que hay gente que se cree que esto son como las peliculas”, “que quieren salir en las fotos”...¿El motivo? Tengo mis sospechas pero, desde luego, todo esto sólo consiguió reventar el trabajo de muchos días y desmoralizar de nuevo a la gente.

Fue entonces, a partir de ese momento cuando ya eres consciente de que hasta aquí habia llegado...Y en un momento de bravura pelaya, y sin pudor alguno, mi reacción ante la incompetencia de la embajada y ahora añadido al que la llegada (creo que por teletransporte, como en las pelis) del Consul Honorario nos lo iba a arreglar todo, decidí mandarlos a freir monas…sin remisión.

Y asi llevo un día entero, de un relajado genial. Y esperando tranquilamente la teletransportación del Honorífico Cónsul de España en el Reino de Bahrain que nos va a solucionar todos nuestros problemas. Un dia después de que iba a llegar creo que aún no lo ha hecho. O quizás es que no le funciona el PC o algo…Porque ni yo, ni la gente que estamos en el grupo de WhatsApp, que somos 98 personas, tenemos noticia alguna de nada..

Sólo espero que esto acabe pronto. Y entonces pondré todo en papel oficial, con nombres, apellidos y cargos. Y para cuando les condecoren por tan "magnos" servicios a la patria se sepa cuáles fueron realmente sus acciones..

Y que en ese momento sus conciencias les digan que en ciertas situaciones, en este caso una guerra, a las personas no se las trata como correos electrónicos que no se mandan o se pierden. Y que con ese olvido se pueden perder vidas.

Y que aunque a ustedes les vaya más el hacerse vídeos con “finales felices” de llegadas a aeropuertos y banderitas de España y saludo a pie de escalera, lo que deberían hacer es ponerse al tajo, optimizar recursos y, a poder ser, dar un cursillo de gestión de crisis (les recomiendo que se pasen por algún centro militar para aprender) a todos esos trabajadores con títulos rimbombantes que tienen. A ver si aprenden algo.