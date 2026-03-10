Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: "He acompañado a muchos niños con cáncer y eso me dió una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor"

El asturmexicano Paco Arango es director de cine y presidente de Fundación Aladina, dedicada a acompañar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. La editorial Aguilar acaba de editar "Si no crees en Dios, te doy su teléfono", donde Paco Arango relata su "historia de fe y esperanza" y su experiencia de más de dos décadas cerca de estos pacientes oncológicos. Se trata de un libro benéfico con el que los lectores contribuyen con la Fundación Aladina, que en estos momentos está embarcada en un gran proyecto, la Casa Aladina, que será el primer centro de día para niños y adolescentes enfermos de cáncer que se abre en España. El próximo día 23 de marzo, Arango presentará su libro en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo. El acto comenzará a las 19,00 horas.

-Desde luego el título del libro del libro es imbatible.

-Era una forma de explicar que yo he tenido pruebas de que existe algo más. Y si no me crees y lees el libro, ves claramente que algo está pasando. Yo nací con el don de la fe. Como todos los niños, pero nunca lo perdí. Y si alguien podría, en un momento dado, maldecir a un Creador que permita el sufrimiento de niños quizás podría ser yo, por todo lo que he vivido. Pero imposible con lo que he vivido, imposible. Es lo que relato en el libro.

-Usted no se crió en una familia religiosa. Ha dicho que su padre, Plácido Arango (creador de la cadena de restaurantes VIPS y ex presidente de la Fundación Princesa), no era creyente.

-Era ateo, ateo declarado.

-¿Alguna vez habló con él sobre su fe?

-Mire, durante muchísimo tiempo era un tema que mi padre y yo no podíamos hablar. Era como hablar del Real Madrid o del Barça. Era un tema muy difícil de abordar. Pero en sus últimos años de vida pudimos hablar de todo tipo de cosas. Y fíjese qué lindo lo que decía mi padre. Me decía: Mira, Paco, a mí lo único que me preocupa de ser ateo es lo que te preocupe a ti que me va a pasar cuando me muera. Y yo le decía: Papá, no te preocupes porque, primero, te tengo preparado un abogado maravilloso y además el mejor hotel, con la mejor suite. Fíjese, en un momento dado ya pasaron tantas cosas que un día me dijo: Paco, a ver si todos estos arcoíris tuyos... Porque el arcoíris es una constante en nuestras vidas. A ver si esos arcoíris… El día que falleció a mi padre me di un paseo por el campo. Imagínese, trastocado. En toda mi vida he visto muchos arcoíris, pero el más espectacular yo creo que me lo mando él ese día.

-Aparte de su padre, ¿en la familia es el único creyente?

-Mi madre era creyente. No era nada de la iglesia, pero era muy creyente. Ella y yo hablábamos mucho de Dios. Mucho de lo que le iba a pasar a ella cuando se muriese. Pero, la verdad, es que yo fui el único de la familia que verdaderamente siempre tuvo esa necesidad y esa voluntad de abrir la puerta a la fe. Es lo que cuento en el libro que hay que hacer. Hay que abrir la puerta para recibir la fe verdaderamente. Y luego lo que he vivido con niños con cáncer es muy duro, pero a la vez es tan extraordinario… Los relatos que cuento de adolescentes que me han hablado del túnel de la luz. O el de un padre que no se suicidó porque recibió un sueño por parte de una persona que no conocía de nada con información pertinente de su hijo…. Y luego el ambiente de estos niños, el ambiente de tanto amor, de tanta luz, que contradice totalmente lo que puedas pensar sobre que una vida tan joven se vaya. Pero yo dudé en sacar el libro…

-¿Por?

-Porque tenía mucho miedo a ser maljuzgado. Aladina se ha convertido en una fundación muy seria, muy importante Y no quiero que piensen que el fundador de Aladina se fumó algo, que se le fue la chocha. Hay una página web que acompaña el libro. En el libro hay unos 22 milagros constatados, con vídeo. Es decir, hay milagros que yo he vivido con mucha gente. Por ejemplo, el día que en 2005, en la semana que cambió mi vida para siempre, estaba yo en el Vicente Calderón en el concierto de “U2”. Yo estaba hablando con Dios, porque yo hablo con él todo el tiempo; hablando de que me iba a ir para hacer mi primera película. Llevaba cuatro años metido en un hospital (el del Niño Jesús de Madrid) acompañando a niños con cáncer. Lo decía muy en serio, yo no iba a volver. Y en ese momento, Bono paró el concierto y le dedicó una canción a un hospital en Madrid que ayudaba mucho a los niños. Yo dije: como diga que es el Niño Jesús aquí me muero de la coincidencia. Pero Bono no sabía esa palabra, o no se acordaba, y resulta que 75.000 personas gritaron durante cuatro minutos el nombre de ‘¡Niño Jesús, Niño Jesús, Niño Jesús!’. Eso impidió que yo me fuese y que me decidiese a crear la Fundación Aladina. Pero lo increíble de esto es que hace unos seis meses me enteré por qué ocurrió todo aquello. Estando en una furgoneta en Holanda, yendo un hospital de niños con cáncer para copiar el modelo para España, iba con un oncólogo muy amigo mío y me dijo: Paco, te voy a regalar el libro de Bono, porque acaba de salir su autobiografía. Y yo le dije: bueno, pues entonces yo te voy a contar una historia que no te lo vas a creer. Y me pregunta: ¿cuándo gritaron ‘Niño Jesús’ en el Vicente Caderón? Dije: sí. Y mi amigo: ¿Y sabes por qué dijo eso? Dije: No, y llevo 20 años intentando deducir por qué. Y amigo me explica que a través de su profesora de inglés, una irlandesa que luego fue alcaldesa en su país, consiguió hacerle llegar una carta a Bono para que, al venir a España, dijera el nombre del hospital durante el concierto. ¿Qué le parece? Pues todo el libro es así.

-He leído que a usted lo que le llevó a implicarse en acompañar a niños con cáncer fue hacerse consciente de la suerte que había tenido por nacer en una familia como la suya. A usted las cosas le llegaron regaladas.

-Me vino regalado, tío. Familia maja, simpática. Nunca he pasado hambre, sueños profesionales… Lo tenía todo. Y yo dije: si yo me muero y me preguntan qué has hecho con todo lo que te dimos pues yo no no pagaba la cuenta. Yo era un buen tío. Pero tenía que devolver mi tiempo. Pedí ayuda y alguien escogió por mí y me dijo: empiezas a acompañar a niños con cáncer

-¿Y ese alguien quién fue?

-Un cura. Yo lo veía una vez cada dos meses: hablamos de fútbol, de Dios, de todo… Fue él el que escogió por mí. Entonces, lo increíble es que eso fue lo que provocó que mi vida cambiase tan radicalmente.

-Usted se acercó a Dios pero por la vía de la caridad hacia los demás, ¿no?

-Estoy de acuerdo. Eso es Dios. Dios es amor. Acabo de estar en el hospital ahora mismo con un chico de 17 años que está a punto de fallecer, cuya familia está muy fastidiada. Ahí está Dios. Pero yo voy más allá. Lo que digo en el libro es que no hace falta la iglesia para tener comunicación con un creador que es el mismo de todas las religiones. Yo soy cristiano católico, pero yo estoy hablando de que ésta es una experiencia que nos han dado justamente donde no debemos de saber que existe Dios. Pero nos ha dado la vía de comunicación para encontrarlo. Ahora bien, o llamas tú o no te va a molestar.

-¿Cómo mantener la esperanza cuando uno se enfrenta a la muerte de niños, de adolescentes?

-Imagínate que tú trabajas en la Cruz Roja en la guerra mundial, en las trincheras. Y vienes de ver soldados morir y yo te encuentro tomando una cerveza en la noche, hecho mierda. Y yo te digo: ¿Pero cómo haces esto, tío? Y tú me dices: Pues porque no te queda otra. No me queda otra porque cada niño y cada adolescente se merecen lo mejor de mí. Yo tengo la gran certeza de que esta gente se va a otro lugar más increíble. Hay un chico, Daniel, del que hablo en el libro, un chico canario de 17 años que cuando se iba a morir me decía: Paco, no me duermo porque cuando me duermo veo un túnel de luz con una puerta al final. Y me decía: yo no voy a abrir esa puerta porque estoy acojonado. Pues el día que falleció sus padres estaban dormidos haciendo turnos. Entonces yo le cogí la mano. Estaba hecho mierda y dije: Daniel, ya. Y vamos a coger el túnel de la luz, ¿vale? Te cogí en la mano y le dije: Si no te mola lo que ves cuando abras la puerta, volvemos. Yo estoy aquí contigo. Lo llevé 5 minutos por el túnel. Y cuando le dije: Daniel, abre la puerta a ver qué hay, se le puso la mano fría y se fue. Son experiencias en la que verdaderamente te das cuenta, pero no hay prueba. Pero si lees el libro es tan abrumador… Mira, tuve una gran noticia hace poco. Mi sobrino, que tiene 30 años, es muy como mi padre, se ha echado al Atlántico en velero con mi hermano. Y me llama y dice: Paco, he leído tu libro y abro la puerta a la fe.

-Todos estos años acompañando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, ¿qué poso le dejan?

-Me tocó la lotería. Porque yo he vivido lo más duro que la vida tiene, pero al mismo tiempo tengo una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor. Esta sonrisa la tengo por lo que me han enseñado tantas personas maravillosas, que me han llevado a creer en el Míster, como le llamo yo (a Dios).Por cierto, le cuento una historia graciosa sobre el Míster. Cuando el actor Antonio Resines estuvo en coma durante el covid, yo hablaba mucho con su esposa porque somos amigos. Y le decía: yo estoy pidiendo mucho al Míster por tu marido. Y ella no me decía nada. Y cuando me topo con Resines me dice: ¿pero, qué tiene que ver Ancelotti con todo esto? Porque claro, para Resines el Mister era Ancelotti, no el otro.