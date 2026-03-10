"Soy de tu tribu", la canción homenaje al rey de las rancheras que Pipo Prendes estrenará en "Señardá", el gran festival asturiano en México

“Soy de tu tribu” es el título de el nuevo tema del cantautor candasín Pipo Prendes, un homenaje musical al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, conocido como “El rey de las rancheras”. “Soy de tu tribu” será uno de los temas estrella que Prendes estrenará en público en el festival “Señardá”, que se celebrará los próximos días 25 y 26 de abril en la capital mexicana. El encuentro musical, cultural y gastronómico - (en el que LA NUEVA ESPAÑA colabora como medio español oficial del evento) es una iniciativa pionera impulsada por un grupo de empresario asturmexicanos destinada a fortalecer los vínculos que existen entre Asturias y México gracias a la emigración.

Hoy, LA NUEVA ESPAÑA, adelanta en su edición digital “Soy de tu tribu”, un tema con el que Prendes homenajea a un autor y a un repertorio que lleva muy dentro: “Desde pequeño, siempre he sido testigo de cómo las canciones de José Alfredo Jiménez, como ‘Amanecí en tus brazos’, ‘El rey’, ‘Volver, volver’, ‘Si nos deja’ o ‘Un mundo raro’, han formado parte de mi vida. Las escuchaba y las cantaba con pasión, convirtiéndose en la banda sonora de mi infancia”.

Relata Pipo Prendes que “en la Asturias de aquellos años, la música era protagonista en los chigres, espacios donde se cantaba con frecuencia. Candás, en particular, siempre destacó como un punto de referencia por el buen gusto musical, especialmente por aquellas canciones que tenían alma”. Fueron tiempos en los que no dejó de cantar “en aquellos tiempos del buen arte y del disfrute”: “Cantaba aquel sentido ‘Tata Dios’ de Chavela, aquel ‘Bésame mucho’ de Consuelo Velázquez. Y qué no decir de ‘Llorona’, que sigo cantando casi siempre en directo; en fin, canciones que continúan siendo mi universo musical”.

Apunta el cantautor candasín la sorpresa que le produce que “tanto en nuestra tierra como en el resto del país, las canciones tristes, profundas y emotivas se cantan precisamente en los momentos de mayor alegría, como expresión de felicidad compartida”. Y añade que “la intensidad, como manifestación artística, permite la inclusión de todos los estilos y ritmos. El único requisito es el respeto y la sensibilidad, que generan una comunión entre quien canta, quien toca y quien escucha, a veces sin ser plenamente conscientes de ello”.

Pipo Prendes y, de fondo, José Alfredo Jiménez.

En este sentido, dice Prendes, “México representa este fenómeno de manera ejemplar, especialmente a través de la figura de José Alfredo Jiménez, quien encarna la esencia de la canción popular y la autenticidad en la música. Sus canciones, aparentemente sencillas, contienen la esencia del sentimiento popular. Poseen ese aroma especial que solo tienen las composiciones nacidas de la espontaneidad y la inspiración, como las de José Alfredo”.

José Alfredo es el máximo representante de la canción popular mexicana, sentencia Pipo Prendes. “Me identifico profundamente con su legado, y por ello decidí dedicarle esta modesta canción, a la que titulé ‘Soy de tu tribu’, porque realmente siento que formo parte de su tribu”.

El cantautor candasín presentará oficialmente la canción en el festival “Señardá” que tendrá lugar en la Hacienda de los Morales de la capital mexicana. Junto a esta composición recién creada interpretaré con mis músicos varias canciones de José Alfredo Jiménez, además de una selección de temas propios, tanto clásicos como más recientes”.

En “Señardá”, además de Pipo Prendes, actuará el Coro Minero de Turón y el maestro gaitero Guti, director de la Real Banda de Gaitas de Oviedo, estrenará la “Sinfonía del emigrante”. También habrá charlas en las que dos generaciones de asturmexicanos abordarán en público la relación entre Asturias y México, y unas jornadas gastronómicas con presencia las guisanderas Pilar Meana y Mary Fernández, que llevarán a México el contundente esplendor del pote asturiano y del menú del Desarme ovetense.