La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, viaja a Argentina y Uruguay para reforzar lazos con la emigración

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, iniciará el próximo 19 de marzo un viaje institucional a Argentina y Uruguay con el objetivo de estrechar los vínculos del Principado con la emigración asturiana asentada en el Cono Sur y reforzar la relación con las entidades que mantienen viva la presencia de Asturias al otro lado del Atlántico. Será, además, su primer desplazamiento oficial al continente americano como responsable de las políticas de Emigración y Retorno.

La agenda del viaje contempla un amplio programa de reuniones institucionales, visitas a centros asturianos y actos con la colectividad, en una gira con la que el Ejecutivo autonómico busca subrayar su respaldo a unas comunidades que han desempeñado históricamente un papel esencial en la proyección exterior de Asturias.

Durante su estancia, Llamedo mantendrá encuentros con representantes de las principales entidades asturianas de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Santa Fe y Montevideo. El viaje servirá para tomar contacto directo con responsables de centros y asociaciones que continúan ejerciendo como nexo entre Asturias y varias generaciones de descendientes de emigrantes.

Entre las visitas previstas figuran los centros asturianos de Buenos Aires, Cangas del Narcea, Mar del Plata, Lanús, Santa Fe y La Plata. La vicepresidenta acudirá también a la Residencia La Tinetense, al Centro Asturiano de La Plata y a la Casa de Asturias del Uruguay, algunos de los principales referentes del tejido asociativo asturiano en la zona.

Con este desplazamiento, el Principado pretende reforzar su presencia institucional en dos países con una histórica implantación de la emigración asturiana y reconocer el papel de las casas y centros asturianos como espacios de conservación de la identidad, la cultura y los vínculos sentimentales con la comunidad de origen.

El viaje se enmarca en las políticas impulsadas por el Gobierno asturiano en materia de emigración y retorno. Además, se produce próximo al desplazamiento que realizará el presidente delPrincipado, Adrián Barbón, a México, al frente de una delegación empresarial. Barbón también participará en un acto que busca resaltar los vínculos de Asturias y México gracias a la emigración.