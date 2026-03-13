Nueve amigas jubiladas asturianas, atrapadas en Tailandia a causa de la guerra del Golfo: "La embajada no nos llama. Se nos acaba la medicación"

El “efecto mariposa” de la Guerra del Golfo sobre el transporte aéreo es casi global. Bien lo saben 9 mujeres asturianas, un grupo de amigas en su mayoría jubiladas, que están atrapadas en Tailandia y sin posibilidades para regresar a sus casas hasta el próximo día 17, cuando tendrían que regresado ya de sus vacaciones el pasado día 6 haciendo escala en Abu Dahbi, que entonces ya tenía el espacio aéreo cerrado y sufría el ataque de los misiles iraníes.

Desde esa última fecha, este grupo de amigas quedaron sumidas en la incertidumbre, tirando como podían de los fondos que habían llevado para un viaje que se está prolongando demasiado y algunas de ellas preocupadas porque se les está terminando la medicación que llevaban. No han conseguido que la embajada española en Bankok se ponga en contacto con ellas. Tras hacerlo con la presidencia del Principado, sí han recibido una llamada del gabinete del presidente Barbón para interesarse por su estado y orientarlas sobre posibles vuelos de regreso.

“Salimos el día 22 de España y llegamos aquí a Tailandia el día 23 y teníamos previsto regresar el 6 de marzo. Nos pilló el estallido del conflicto y el día que salía nuestro vuelo nos lo cancelaron”, afirma María Cruz Cuevas, una de las integrantes de este grupo de amigas. “Y aquí estamos desde el día 6, cuando nos dejaron en el aeropuerto. Tuvimos que buscarnos la vida, buscar un hotel. Parecía que nadie se quería hacer cargo de nada. Al final, la agencia nos recolocó para volver en fechas más adelante, pero siempre nos contaban vaguedades”. Aunque casi todas están jubiladas, también hay amigas que están en activo, lo que incrementa su preocupación porque tendrían que haberse incorporado ya a sus puestos.

El grupo de amigas que no han podido regresar todavía de Tailandia. / .

En un primer momento les indicaron que no había un vuelo disponible hasta el día 16. “Pero este mismo jueves nod escriben y nos dicen que no íbamos a poder salir hasta el día 20”, añade Mari Cruz. Ahí estallaron y, posteriormente, la agencia les ofreció una nueva fecha. “Parece que nos han econtrado un vuelo vía Singapur y por uno de los aeropuertos de China hacia Madrid. Posiblemente salgamos el día 17”, añade.

Este grupo de amigas escribió a presidencia del Principado para poner la situación en su conocimiento “y es verdad que una persona del gabinete del presidente contactó con nosotros via WhatsApp que es el único medio que tenemos para comunicarnos. Le expliqué la situación. Nos iba dando indicaciones de por dónde hay vuelos que no pasan por el Golho. Ni por Abu Dahbi, ni por Doha ni por Dubai, pero no había solución. El problema nos los tenía que solucionar la agencia y la agencia decía que no encontraba, que era todo muy difícil”.

Mientras crecía la incertidumbre, comenzaban más problemas. Mari Cruz Cuevas explica que se les está empezando a acabar la medicación que algunas de ellas necesitan. “Vienes por 13 o 15 días y traes la medicación para 16 o 17 días, por si acaso se retrasa el avión. Pero no cuentas con esto”. Por parte de la embajada no han recibido ayuda ninguna. Así lo explica esta integrante del grupo atrapado en Tailandia: nos habíamos registrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y el día que estalló el conflicto y que vimos que podía haber problemas. Mandamos un correo a la embajada de aquí de Bankok dando los datos de las nueve y diciendo cómo estábamos. A ver si nos decían algo. Recibimos un correo automático diciéndonos que habían recibido bien nuestros datos, pero hasta hoy”, explica Cuevas. Y añade: “Desde el Principado me insistían en que contactara con ellos (con la embajada), pero es que no hay manera. Por teléfono, no podemos llamar. Por Whatsapp y vía correo electrónico lo intentamos y tampoco nos contactaron”.

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Ahora toca esperar. “Con la nueva fecha para volver, casi diría que hemos visto la luz. A ver si de verdad salimos el día 17”, añade María Cruz Cuevas. “Toda la estancia nos la estamos pagando como podemos. Menos mal que el hotel se puede pagar por con tarjeta porque, aunque habían traído bastante dinero en efectivo, ya vamos siete días por encima de lo previsto. Y todavía nos quedan otros cinco días”.