"Amabilidá" para reordenar el nuevo desorden internacional: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en Asturias. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe en la tarde de este domingo esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, desde hoy domingo y todos los fines de semana recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana, en la que ya empezamos a pagar en las gasolineras los efectos de la nueva Guerra del Golfo, mientras todo este nuevo desorden internacional se volvía por momentos más desordenado, en Asturias tuvimos una buena noticia de esas que invitan a la esperanza: Oviedo ha pasado el primer corte para llegar a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 y lo ha hecho con una propuesta que va a contracorriente de estos tiempos de odio y antagonismo creciente. Oviedo sustenta su candidatura en el consenso regional, en la búsqueda del respaldo de todos sectores y territorios de Asturias, pero sobre todo en un concepto sobre el que orbitará todo lo que tenga lugar ese año en la capital Asturiana, si logra ser elegida. Y ese concepto es la "Amabilidá", así escrito, una forma muy empática y conciliadora de conducirse por el mundo que brota naturalmente en Asturias, según los promotores de la candidatura. Sobre la "Amabilidá" y otras noticias hablaremos en la "Carta desde el Paraíso" que te llegará mañana domingo a tu correo. Suscríbete ya, no te la pierdas

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