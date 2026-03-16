La gaita asturiana conquista la Gran Vía en el desfile de San Patricio

Tres bandas de gaitas asturianas (El Centro, del Centro Asturiano de Madrid; La Tarabica, de la Casa de Asturias de Guadarrama y La Coruxina) participaron este sábado en el desfile del Día de San Patricio celebrado en Madrid, donde recorrieron la Gran Vía junto a otras formaciones musicales en una cita que reunió a numeroso público en el centro de la capital.

"Son bandas que no merecemos nada lo que hay en Asturias y se nos tiene que tener en cuenta. En Asturias cuesta mucho sacar una banda adelante, pero fuera más", dice orgulloso José Luis de la Cera, director de percusión de La Tarabica, una de las más activas de la capital, que destacó en San Patricio por su gran despliegue.

La agrupación asturiana de Guadarrama formó el sábado con 16 gaitas, seis timbales, siete cajas y un bombo, además de varios miembros de percusión, lo que permitió reunir sobre el asfalto madrileño a unas 35 personas entre músicos y acompañantes de todas las edades. Según explicó su director, la actuación supuso además el estreno de un nuevo repertorio preparado durante los últimos meses y de cara a este año. En Madrid hay siete bandas de gaitas con más de 100 gaiteros contando los integrantes de cada una de ellas.

“Había mucha gente para la que era su primera actuación con la banda y estaban muy ilusionados. Hemos estado preparando un nuevo set durante meses y estamos muy contentos con el resultado”, señaló De la Cera.

El director destacó también el simbolismo de poder interpretar música tradicional asturiana en un escenario tan emblemático como la principal arteria de la capital en un día tan señalado. “Desfilar por la Gran Vía de Madrid es una pasada y un orgullo, sobre todo llevando la bandera de Asturias”, afirmó.

Más de 1.200 participantes recorrieron el centro de Madrid, de los cuales 600 eran gaiteros. La Tarabica participó por segunda vez consecutiva tras encabezar el desfile el año pasado.