Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La incertidumbre de un matrimonio asturiano atrapado en Singapur por la guerra de Irán: "No sabemos cuándo podremos volver"

El bloqueo del aeropuerto de Abu Dabi por el conflicto impide el regreso a Oviedo de Ignacio González y Pepa García

Ignacio González y Pepa García.

Ignacio González y Pepa García.

Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Oviedo

El pasado 23 de febrero, el cardiólogo ovetense Ignacio González y su mujer, Pepa García (profesora de inglés jubilada), aterrizaron en Singapur. Se disponían a pasar unas semanas con su hija mayor, Susana, que desde hace años vive en la ciudad-estado asiática con su marido y sus dos hijos. Pepa tenía planificado estar allí un mes, mientras que Ignacio limitaba su estancia a dos semanas, debido a motivos profesionales. No obstante, la guerra en Irán les ha obligado a aplazar 'sine die' su permanencia.

Cinco días después de la llegada a Singapur del matrimonio ovetense, Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos en Irán. Desde entonces, el régimen de los ayatolás ha replicado lanzando ataques a las capitales de los Emiratos Árabes. Hasta la fecha, según cifras del Gobierno emiratí y de medios de Oriente Próximo, se han interceptado más de 300 misiles y unos 1.600 drones dirigidos a las capitales de Emiratos.

Ignacio y Pepa habían volado a Singapur haciendo escala en Abu Dabi, y también tenían previsto regresar a través de ese aeropuerto. Pero, de momento, el conflicto bélico se lo impide, y aún no saben cuándo podrán volver a Asturias.

Pepa tenía su billete de vuelta para este sábado 21 y su esposo, que tenía que haber vuelto el pasado día 8, lo reubicó para ese mismo día. Sin embargo, aún no está claro si podrán viajar. "Estamos a la espera de que la aerolínea, Etihad, nos informe de si podremos volar este fin de semana; en principio nos informarán con 48 horas de antelación", señala García.

Las alternativas para retornar a España no son sencillas ni económicas. Por ejemplo, los vuelos de Singapore Airlines desde Singapur hasta Londres superan los 4.000 dólares, solo de ida. "Hay poquísimos vuelos disponibles. Los Emiratos se encargan de un porcentaje enorme de los vuelos entre Asia y Europa", remarca Susana González, que está ayudando a sus padres a buscar una ruta de retorno.

La prolongación de la estancia en Singapur no está siendo penosa para el matrimonio ovetense, que está aprovechando para pasar tiempo con su hija, su yerno y sus dos nietos, los cuales solo visitan España una vez al año. También, por supuesto, para recorrer la ciudad en profundidad.

Noticias relacionadas

No obstante, la imprevisibilidad del conflicto bélico y las cambiantes posiciones de los países implicados les obligan a estar muy pendientes de la actualidad. "Obviamente, no podemos quejarnos de nuestra situación aquí en comparación con otros casos más complicados, pero esto demuestra que las guerras y las grandes cuestiones geopolíticas, además de, por supuesto, las víctimas mortales que provocan, tienen consecuencias en la vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo", reflexiona el matrimonio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  3. Nuevo examen para mayores de 65 años para renovar el permiso de conducir: novedad tras la obligatoriedad de la baliza v-16
  4. Cambio en las Zona de Bajas Emisiones y adiós a la multa de 200 euros: 'Permitirá la circulación de los coches sin etiqueta
  5. Muere el escritor Bryce Echenique, casado con una asturiana, y amigo íntimo de Juan Benito Argüelles y Ángel González
  6. Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
  7. Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina: 'He acompañado a muchos niños con cáncer y eso me dió una butaca en primera fila del mayor espectáculo del amor
  8. La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

Irán asegura haber lanzado nuevos bombardeos contra Israel y bases de EE.UU

Irán asegura haber lanzado nuevos bombardeos contra Israel y bases de EE.UU

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set para preparar sushi casero más barato del mercado para el día del Padre: por menos de 10 euros harás tu comida japonesa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set para preparar sushi casero más barato del mercado para el día del Padre: por menos de 10 euros harás tu comida japonesa

Multado con 200 euros por tener este dispositivo conectado en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Multado con 200 euros por tener este dispositivo conectado en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Lugones da el "do de pecho" solidario: los niños de catequesis ganan el Festival de la Canción Misionera

Lugones da el "do de pecho" solidario: los niños de catequesis ganan el Festival de la Canción Misionera

El Principado aprueba una nueva convocatoria de ayudas para el préstamo de libros escolares: la cuantía y cuándo se podrán solicitar

El Principado aprueba una nueva convocatoria de ayudas para el préstamo de libros escolares: la cuantía y cuándo se podrán solicitar

Caballos de pasto y de tiro cotizan al alza: aprobadas las bases para el primer Concurso Local de Ganado Equino de Grado

Caballos de pasto y de tiro cotizan al alza: aprobadas las bases para el primer Concurso Local de Ganado Equino de Grado

Conciertos a bordo, cócteles, cocina exclusiva y solo 28 pasajeros: así es el Transcantábrico, el tren español de gran lujo que cautiva a los extranjeros

Villaviciosa prepara un intenso programa de actos para celebrar por todo lo alto el Día Mundial de la Poesía

Villaviciosa prepara un intenso programa de actos para celebrar por todo lo alto el Día Mundial de la Poesía
Tracking Pixel Contents