La incertidumbre de un matrimonio asturiano atrapado en Singapur por la guerra de Irán: "No sabemos cuándo podremos volver"

El pasado 23 de febrero, el cardiólogo ovetense Ignacio González y su mujer, Pepa García (profesora de inglés jubilada), aterrizaron en Singapur. Se disponían a pasar unas semanas con su hija mayor, Susana, que desde hace años vive en la ciudad-estado asiática con su marido y sus dos hijos. Pepa tenía planificado estar allí un mes, mientras que Ignacio limitaba su estancia a dos semanas, debido a motivos profesionales. No obstante, la guerra en Irán les ha obligado a aplazar 'sine die' su permanencia.

Cinco días después de la llegada a Singapur del matrimonio ovetense, Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos en Irán. Desde entonces, el régimen de los ayatolás ha replicado lanzando ataques a las capitales de los Emiratos Árabes. Hasta la fecha, según cifras del Gobierno emiratí y de medios de Oriente Próximo, se han interceptado más de 300 misiles y unos 1.600 drones dirigidos a las capitales de Emiratos.

Ignacio y Pepa habían volado a Singapur haciendo escala en Abu Dabi, y también tenían previsto regresar a través de ese aeropuerto. Pero, de momento, el conflicto bélico se lo impide, y aún no saben cuándo podrán volver a Asturias.

Pepa tenía su billete de vuelta para este sábado 21 y su esposo, que tenía que haber vuelto el pasado día 8, lo reubicó para ese mismo día. Sin embargo, aún no está claro si podrán viajar. "Estamos a la espera de que la aerolínea, Etihad, nos informe de si podremos volar este fin de semana; en principio nos informarán con 48 horas de antelación", señala García.

Las alternativas para retornar a España no son sencillas ni económicas. Por ejemplo, los vuelos de Singapore Airlines desde Singapur hasta Londres superan los 4.000 dólares, solo de ida. "Hay poquísimos vuelos disponibles. Los Emiratos se encargan de un porcentaje enorme de los vuelos entre Asia y Europa", remarca Susana González, que está ayudando a sus padres a buscar una ruta de retorno.

La prolongación de la estancia en Singapur no está siendo penosa para el matrimonio ovetense, que está aprovechando para pasar tiempo con su hija, su yerno y sus dos nietos, los cuales solo visitan España una vez al año. También, por supuesto, para recorrer la ciudad en profundidad.

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No obstante, la imprevisibilidad del conflicto bélico y las cambiantes posiciones de los países implicados les obligan a estar muy pendientes de la actualidad. "Obviamente, no podemos quejarnos de nuestra situación aquí en comparación con otros casos más complicados, pero esto demuestra que las guerras y las grandes cuestiones geopolíticas, además de, por supuesto, las víctimas mortales que provocan, tienen consecuencias en la vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo", reflexiona el matrimonio.