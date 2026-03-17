El Principado amplía el catálogo de posibles beneficiarios en las ayudas del programa “Añoranza”

El programa “Añoranza”, la iniciativa con la que el Principado financia la reconexión con su tierra de los emigrantes mayores que lleven al menos diez años sin pisar Asturias, ampliará en 2026 su nómina de posibles beneficiarios. El plan de ayudas del Gobierno regional se expandirá este año a los descendientes de asturianos con nacionalidad española y rebajará de 65 a 60 años la edad mínima para optar a participar. Tal y como han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), las bases del proyecto también flexibilizan el requisito del tiempo que debe haber transcurrido desde la última visita a la región, que pasa de los quince años establecidos hasta ahora en todos los casos a diez en algunos supuestos.

Las ayudas, que cuentan con una asignación de 90.000 euros en el presupuesto regional del ejercicio, sufragan el viaje y la estancia durante una semana larga a emigrantes cuyos ingresos no superen unos determinados umbrales de renta y no puedan costearse el desplazamiento. Se dirigen específicamente a asturianos residentes en América Latina –América Central y del Sur, México y las Antillas Mayores– y el Principado justifica la pertinencia y las modificaciones invocando la constancia de que en esta zona, “en las últimas décadas, la realidad política, social y económica de los países de acogida de las personas emigrantes asturianas ha sufrido una fuerte recesión económica”. Esa situación afecta, continúan, “a un gran número de asturianos y asturianas, a quienes, por motivos económicos y familiares, les es difícil la vida allí o el retorno, siendo especialmente delicada esta situación para quienes han envejecido en la emigración”.

Para esa parte más vulnerable de la diáspora asturiana, “Añoranza” ofrece un viaje con reencuentros familiares y actividades diversas en Asturias durante nueve días que se hacen inolvidable para sus beneficiarios. Los cambios introducidos este año bajan la edad mínima de los aspirantes a los sesenta años y abren las puertas a que participen quienes no hayan visitado Asturias en un período de diez años siempre que hayan cumplido los 81 años. Para los que tengan entre sesenta y ochenta, el tiempo requerido sin viajes a la región se mantiene en quince años.

En esta nueva edición del plan de ayudas, en el que han participado más de setenta personas desde 2014, también se permite el viaje de los acompañantes de los beneficiarios “en régimen de cofinanciación, corriendo de su cuenta los costes generados por el traslado de ida y vuelta desde su lugar de residencia”, afirman las bases. Las procedencias mayoritarias de los últimos diez años las encabeza Argentina por delante de Venezuela y Uruguay. A continuación vienen Cuba, Chile y México, y el presupuesto ha crecido desde los 25.000 euros de 2014 hasta los 90.000 consignados en este ejercicio.