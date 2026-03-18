Oviedo acogerá un puerto espacial con 25.000 trabajadores (pero será en la República Dominicana)

El municipio de Oviedo va a albergar un puerto espacial para el lanzamiento de cohetes y satélites. La inversión de unos 600 millones de euros, con la previsión de crear 25.000 empleos, se va a ejecutar para que pueda estar operativa en 2028. El municipio que Oviedo, que comparte nombre con el concejo que alberga a la capital asturiana, es el más sureño de la República Dominicana y apenas tiene unos 10.000 habitantes.

La primera vez que trascendió públicamente el proyecto fue cuando el presidente dominicano, Luis Abinader, lo mencionó durante el llamado “discurso de rendición de cuentas”, a finales de febrero. Según el diario dominicano “Acento”, la zona del municipio de Oviedo donde está previsto ubicar el puerto espacial es un entorno boscoso de muy difícil acceso, apenas tocado por el hombre, solo hay tres caminos para llegar al lugar y ninguno de ellos es transitable para los coches o camiones.

El Gobierno dominicano presentó oficialmente el proyecto este martes. Se trata de una inversión de unos 600 millones de dólares, que ejecutará la empresa de capital estadounidense Launch On Demand Holdings, en el municipio dominicano de Oviedo, que forma parte de la provincia de Pedernales (suroeste). Esta empresa estadounidense asegura que cuenta con un equipo con especialistas que ya tienen experiencia en el sector y, en concreto, en operaciones en el Centro Espacial Kennedy (EE UU) y en compañías líderes en lanzamiento de cohetes como SpaceX y Blue Origin. Según la empresa estadounidense que impulsa el proyecto, será “la operación más ambiciosa a escala mundial”. La firma considera que creará más empleo que los 17.000 que existen en Cabo Cañaveral, el ya legendario puerto espacial de la Nasa.

El proyecto contempla también la construcción de un centro energético integrado con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, destacó un comunicado de la Presidencia dominicana.

Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos. En el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco de regulación adaptado a las mejores prácticas internacionales, indicó el gobierno, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas.

Este enfoque, agregó la información facilitada por el gobierno de Abinader, busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos. La selección del lugar responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables, mientras que el diseño incorpora tecnología de punta para cumplir estrictamente con las evaluaciones ambientales y normativas nacionales e internacionales aplicable.

"El futuro del espacio dependerá de quién se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio sí es posible", destacó el director ejecutivo de Launch On Demand Holdings, Burton Catledge, quien presentó el proyecto en el Palacio Nacional. El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó en su discurso anual sobre el estado del país, el 27 de febrero pasado, que República Dominicana espera colocar en órbita su primer satélite a finales de 2028. Y saldrá de la tierra desde Oviedo.

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El municipio de Oviedo es el más sureño de la República Dominicana. Tiene unos 10.000 habitantes. Toma su nombre como reconocimiento a Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (Madrid, 1478 -Valladolid, 1557), que fue nombrado en 1532 por Carlos V como el primer cronista de las Indias, recién descubiertas. Oviedo fue militar, escritor, botánico, etnógrafo y colonizador español. También fue alcaide de la fortaleza de Santo Domingo. La principal actividad económica del municipio, que está rodeado por el Parque Nacional de Jaragua, es la ganadería extensiva del ganado vacuno y caprino, el cultivo agrícola del sorgo, maíz y frutos menores, además de pesca en el mar y la laguna de Oviedo.