Los asturianos llevan el skate a Etiopía: la increíble historia de los dos Migueles en el pueblo de Konso

Lo que menos podría nadie imaginarse cuando se ven imágenes o vídeos de la localidad etíope de Konso, cuyo paisaje de cabañas y terrazas ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es que ahí puede haber una pista de skate. Y menos que este parque para monopatines haya sido construido gracias a los esfuerzos de dos jóvenes asturianos de la urbanización de La Fresneda (Siero).

Estos dos jóvenes, ambos de nombre Miguel, y de apellido Solís y Ferrer respectivamente, son promotores de Skate Like Lion, una asociación sin ánimo de lucro creada para cooperar con el pueblo etípope de Konso. La asociación efectivamente comenzó construyendo una pista de skate -y formando a los jóvenes en la práctica de este deporte nacido en California (EE UU) a finales de los años 40 del siglo pasado- pero ahora ya se ha embarcado en la construcción de una escuela a la que asisten 265 alumnos.

Miguel Ferrer, a la izquierda, y Miguel Solís, con varios amigos y colaboradores etíopes de su proyecto relacionado con el skate. / .

“Todo comenzó en julio de 2017, cuando a nuestros 21 años viajé a Etiopía con mi amigo Maik (Miguel Solís”, otro de los promotores de este proyecto)”, dice Miguel Ferrer, de 28 años, vecino de La Fresneda, y propietario de la escuela Trasgu Skate, que imparte sus clases en 8 colegios de Oviedo, Siero y Llanera, donde tiene 110 alumnos. “En aquel viaje estuvimos dos semanas visitando proyectos de skate en la capital de Etiopía y colaboramos otras dos semanas con una misión en la tribu de Nyangatom, al sur del país”, relata. “En el trayecto de vuelta, se sentó a lado mío una persona que me preguntó por qué había venido a Etiopía. Nunca había visto un skateboard, así que, al enseñarle un video, quedó fascinado y me prometió que conseguiría una tierra en su pueblo para construir un skatepark”, añade Ferrer.

Uno de los alumnos de proyecto de Skate Like Lion. / .

Seis meses después, estos jóvenes asturianos visitaron Konso, en el suroeste del país, a orillas del río Sagan. Esta población no tiene más de 5.000 habitantes. “Allí logramos introducir el skate y aquella persona que conocí en el viaje de vuelta nos presentó a su amigo Bereket, un guía turístico que hablaba perfectamente inglés. Le apasionó la idea y rápidamente nos hicimos íntimos amigos. Nos presentó a gente de la Konso Development Association, la asociación local, que también puso facilidades para conseguir el terreno”.

La iniciativa prendió. “A los niños de Konso les entusiasmó la idea, incluso inventaron skates hechos a mano por ellos mismos. Esto reforzó el motivo del proyecto, la necesidad de dar accesibilidad al deporte, ocio y superación de los jóvenes”, indica Ferrer. Y sigue su relato: “Volvimos a España muy motivados para materializar la idea, nos inventamos un nombre para la asociación (Skate Like Lion), creamos una página web y una cuenta bancaria donde recibir las donaciones. Recaudamos dinero gracias a donaciones de personas y pequeñas empresas, así como realizando eventos y vendiendo merchandising”.

El skatepark en Konso. / .

A continuación, contactaron con Caribú, un grupo de constructores de skatepark artesanales de Mataró, Barcelona. “Les motivó mucho la idea y se ofrecieron para diseñar y construir el skatepark. En septiembre de 2018, gracias a las donaciones y al duro trabajo de algunos voluntarios, conseguimos terminar la segunda parte del skatepark”. Muchas personas se unieron al proyecto de contrucción: “Nos ayudaron como pudieron. Entre esas personas estaban ocho niños de entre 5 y 7 años de edad que vivían en la calle, por la adicción, falta o discapacidad de sus familiares”. Los jóvenes asturianos les devolvieron el favor: “Tras terminar la construcción, comenzamos a apoyarlos con las necesidades básicas gracias a donaciones mensuales que recibimos, con la promesa de que irían a la escuela. Después de ocho años, continuamos apoyando a 4 de ellos, ya que el resto no continuaron yendo al colegio”.

El acto de graduación en el colegio, que se celebró en el skatepark / Miguel Ferrer

Aquel parque para practicar el monopatín fue la semilla de algo más. Así lo cuenta Miguel Ferrer: “A comienzos de 2023 se comenzó a construir una escuela primaria justo al lado del skatepark gracias a las donaciones y al trabajo voluntario de la comunidad del skatepark, llamada Millenium. Esto se debe a la preocupación de los vecinos, ya que sus hijos tienen la necesidad de cruzar solos la ciudad hasta llegar al colegio”. Y así marcha este proyecto: “Hasta ahora estamos apoyando la escuela comprando materiales de construcción mientras que la mano de obra es voluntaria, la aportan los mismos vecinos. Actualmente hemos terminado la construcción del primer edificio, en el que hay 5 clases. Alberga a 265 alumnos entre 5 y 13 años. Las clases se encuentran saturadas y cada vez es mayor la demanda de número de alumnos por lo que se necesitan construir nuevas aulas”, añade Ferrer. Al tiempo, siguieron ampliando también la zona deportiva: “En febrero de 2024 volvimos a Konso y terminamos la segunda parte del skatepark gracias a las donaciones que recibimos y con voluntarios de Caribú y Ethiopia Skate”.

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El interior de la escuela. / Miguel Ferrer

Y así llegaron a la actualidad, marzo de 2026. “Ahora estamos creando un sistema de organización de material para que el mayor número de niños tengan acceso al skateboard. De lunes a viernes por la mañana, la profesora de educación física se ofreció a enseñar skateboard en sus clases. Por eso, le dimos las instrucciones básicas para que inicie a los alumnos. Por las tardes y el fin de semana, estamos organizando un horario para que los niños a los que ayudamos desde hace años tengan la responsabilidad de repartir el material y organizar el espacio, con la supervisión de nuestro amigo Bereket”. El futuro está abierto y para que todo siga rodando han abierto un crowfunding. “Si quieres colaborar con el proyecto, dona, ven como voluntario, recauda dinero o sugiérenos nuevas formas de colaborar. Estaremos encantados de escuchar vuestras dudas y propuestas”, anima Miguel Ferrer quien quiera sumarse a este extraordinario proyecto.