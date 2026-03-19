La diáspora asturiana bate otro récord y supera por primera vez las 150.000 personas con el mayor crecimiento en quince años

La Asturias expatriada crece sin pausa. Más que casi ninguna otra de España, más que casi nunca en su historia reciente. El "tercer concejo" entró en 2026 rebasando por primera vez las 150.000 personas y dejando el último recuento actualizado en 155.869 asturianos residentes en el extranjero. Ahí queda el nuevo récord de una cifra que apenas ha dejado de ascender desde que alcanza la memoria estadística y que avala el protagonismo de la diáspora asturiana en la avalancha de peticiones de nacionalidad que acompaña a la Ley de Memoria Democrática de 2022. La conocida como "ley de nietos", que ordena las condiciones para conceder el pasaporte a los nacidos fuera de España con abuelos españoles, cerró el pasado octubre el último plazo para optar a la españolidad por esa vía dejando tras de sí una oleada de aproximadamente 2,3 millones de solicitudes que se han agolpado desde entonces en los consulados de todo el mundo.

Muchas de ellas están aún pendientes de tramitación, pero esta extraordinaria crecida de las peticiones ya da contexto a la inusitada hinchazón del padrón de asturianos en el exterior, que ha aumentado en 7.141 personas en un año para dar forma al progreso más voluminoso desde 2011. El recuento final, actualizado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2026, consolida al Principado como la quinta provincia española con una colonia más nutrida de residentes en el extranjero, sólo por detrás de Madrid, Barcelona, La Coruña y Pontevedra y, lo que es aún más significativo, como la tercera con un crecimiento absoluto más intenso, toda vez que solamente Madrid (43.978) y Barcelona (15.716) han elevado más su contingente de población expatriada en el último año computado. Los cerca de 156.000 inscritos como asturianos en el extranjero casi duplican los poco más de 81.000 que contaba la estadística de 2009 y son 30.000 más en los últimos diez años, pero lo que no varía demasiado es la estructura básica de su distribución sobre el mapa.

Casi ocho de cada diez expatriados asturianos viven en América y cerca de uno de cada cuatro en Argentina. Cerca de un veinte por ciento de la colonia sitúa a continuación a México y Cuba y Estados Unidos aparecen en el tercer y cuarto lugar de un orden que no encuentra el primer país europeo hasta Bélgica, quinto con un 5,2 por ciento y algo más de 8.000 personas. Con el correr del tiempo, eso sí, se ha fortalecido el desequilibrio hacia el otro lado del Atlántico. En términos comparativos, desde 2009 la población asturiana en América ha crecido a un ritmo casi 2,5 veces superior al de Europa.

Para corroborar la tendencia, América también acapara de forma contundente las nuevas inscripciones consignadas en 2025, a razón de nueve de cada diez, aunque en este caso es México el país con más incorporaciones al padrón, por delante de Argentina y Cuba. Dentro de Europa, Reino Unido se sitúa en cabeza inmediatamente por delante de Francia.

En el trayecto desde 2009 resultan significativos los incrementos que, por motivos distintos, han hecho crecer la nómina de asturianos en Estados Unidos –de 2.600 a cerca de 11.000– y Cuba, que a remolque de las naturalizaciones de descendientes de emigrantes casi ha triplicado los 5.000 asturianos de 2009 y se acerca a los 18.000. Sólo hay un ejemplo en negativo, en el que tiene mucho que decir la dura situación política del país: de los que cuentan con una comunidad significativa, el único destino en el que han menguado los residentes es Venezuela.

Pero conviene borrar de la mente cualquier asimilación de este incremento en el volumen de la colonia expatriada con una explosión de la emigración asturiana hacia el extranjero. La Asturias de ahí fuera la dominan abrumadoramente los asturianos que lo son por descendencia, y la prueba está en la cifra de los nacidos en la región y residentes en otros países, que ha decrecido hasta tocar en el último dato su mínimo histórico y situarse en 2026 por primera vez por debajo de las 30.000 personas… Los 29.620 asturianos de cuna que contabiliza el padrón de residentes en el extranjero del INE a 1 de enero de este año marcan un nuevo suelo en el que su peso ya no llega ni al veinte por ciento, un porcentaje francamente inferior a la media nacional y uno de los más menguados de España.

El recuento total, mientras tanto, no abandona una curva ascendente que sube en paralelo a la que también eleva sin pausa la cifra total de españoles en el extranjero. El dato de 2026 es igualmente el más alto de la serie estadística española: un año después de superar por primera vez los tres millones de expatriados, el recuento acaba de alcanzar los 3,2 como fruto de un incremento de 156.000 y el 5,1 por ciento. La primacía de los países de América también se da en el conjunto de la diáspora española, aunque con una intensidad inferior a la que manifiesta la asturiana: seis de cada diez españoles con residencia en el extranjero viven en América, el 36,4 por ciento en Europa y el 3,6 en el resto del mundo.