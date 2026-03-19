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Los premiados de la Fundación Margarita Salas debaten en Madrid: "Entendía la investigación como un compromiso con el progreso"

Lucía Viñuela, directora de la institución, destaca el "compromiso" de la científica asturiana

Por la izquierda, Lucía Viñuela, Sergio M. Vicente-Serrano, Mercedes Maroto-Valer, Francis Mojica y Francisco Villaplana. En la pantalla, Ana Fernández Sesma y Beatriz Roldán.

Por la izquierda, Lucía Viñuela, Sergio M. Vicente-Serrano, Mercedes Maroto-Valer, Francis Mojica y Francisco Villaplana. En la pantalla, Ana Fernández Sesma y Beatriz Roldán. / LNE

Xuan Fernández

Xuan Fernández

Madrid

La sede de la Fundación Ramón Areces, en Madrid, acogió este jueves la jornada "Ciencia española de excelencia ante los grandes retos globales", organizada con motivo del 5º aniversario de los Premios ACES-Margarita Salas, unos galardones que nacieron en 2021 en Suecia promovidos por la asociación de científicos españoles en este país con el objetivo de reconocer la excelencia científica y el impacto internacional de investigadores e investigadoras españoles.

Estos galardones son impulsados por la Fundación Margarita Salas, que rinde homenaje a la científica asturiana y que dirige su hija, Lucía Viñuela; por la Fundación Ramón Areces y por la Asociación de Científicos Españoles en Suecia (ACES). En el encuentro de ayer se dieron cita los cinco galardonados hasta el momento: Francis Mojica, Mercedes Maroto-Valer, Sergio M. Vicente-Serrano, Ana Fernández Sesma y Beatriz Roldán, esta última asturiana, directora del Departamento de Ciencia Interfacial del Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck en Berlín (Alemania) y una de las mayores expertas de Europa en hidrógeno, que como su compañera Fernández Sesma se conectó online.

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Los científicos, de distintas áreas, abordaron el momento actual de la investigación y coincidieron en poner de relieve la importancia de estos galardones y el legado de Margarita Salas. Lucía Viñuela, que moderó la mesa redonda, destacó que su madre "entendía la investigación como un compromiso con el progreso".

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