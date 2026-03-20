Las crónicas rojiblancas del sportinguista volador: El viaje perfecto antes del “sí, quiero”

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Jornada 30 de LaLiga Hypermotion. El Sporting recibía al Castellón en El Molinón y, para mí, significaba el séptimo partido de la temporada desde México para verlo en directo. Uno más. O quizá no. Porque este tenía algo distinto.

Todo empezó el viernes por la tarde, saliendo de la Ciudad de México rumbo a Madrid en un vuelo de trabajo una vez más como tripulante de cabina. Muchas horas en el aire y ese cosquilleo previo que solo entendemos los que vivimos al Sporting a miles de kilómetros. El sábado, ya en la capital de España, hubo tiempo para una parada futbolera en el Metropolitano, viendo al Atlético imponerse 1-0 al Getafe. Pero lo importante venía después.

Diego Álvarez Bada, con la bufanda de la peña sportinguista de México, en El Molinón. / .

Unas pocas horas de sueño y a las 5 de la mañana, de nuevo en marcha. Vuelo a Asturias, reencuentros en Gijón, con amigos, y acompañar en la recogida de bufandas a Javi Bazán, de la peña Quini de Barcelona, para ser entregadas a la familia de Tino, aficionado Sportinguista fallecido en el anterior partido en casa.

Y llegó la hora del partido. Pero el inicio no fue, ni de lejos, el soñado. El Castellón avisó pronto con un gol anulado por fuera de juego, y poco después, pasada la media hora, se adelantó por medio de un penal. El Sporting no encontraba su sitio y desde la grada se sentía esa desesperación de cuando las cosas no funcionan y el equipo no responde. Tanto, que hasta de la desesperación de no ver una reacción del equipo decidí levantarme al baño… y justo ahí, en el peor momento, me perdí mi primer gol estando en El Molinón. El empate de Otero lo escuché entre ecos y carreras de vuelta al asiento.

A partir de ahí, algo cambió. El Sporting creció, se sacudió las dudas y empezó a inclinar el partido. Tras el descanso, llegó el 2-1 de Ferrari, aunque con un sabor amargo. Su lesión y de larga duración, son de esas que duelen más allá del resultado. La ovación y su salida, tapándose el rostro, nos hicieron temer lo peor.

El Sporting empezó a crecer y también es cierto que el Castellón dejó de hacer lo que había hecho en la primera parte y para fortuna del Sporting casi mediada la segunda parte, los visitantes se quedaron con uno menos tras una expulsión. El Sporting, a partir de ahí, fue un vendaval. Otero firmó su doblete de la noche y Pablo García marcó su primer gol como rojiblanco, con una dedicatoria muy especial para el.

El 4-1 final no solo fue contundente, fue la victoria más amplia que me ha tocado vivir en directo y también, probablemente, la más simbólica. Por que este partido fue una especie de despedida para mi. No del Sporting —eso sería algo imposible—, sino de una etapa. Mi último partido como soltero en El Molinón. Afortunadamente dentro de dos semanas volveré al templo, pero ya acompañado de quien será mi esposa. Juntos estaremos ante el Deportivo en casa y en El Sardinero frente al Racing.

Tras el pitido final, tocó compartir con amigos un rato y, de nuevo, la realidad del viaje, autobús nocturno a Madrid, unas horas de descanso y vuelta a México. Cansancio, sí. Pero de esa que merece la pena.

Porque estos viajes expréss, cruzando el Atlántico por el Sporting, aunque si muy agotadores, siempre compensan. Y más cuando vienen con victoria.

Además, parece ser que el gafe que era, empieza a quedar atrás, de mis últimos tres partidos esta temporada, dos triunfos y un empate. ¿Quién lo iba a decir hace unos meses?.

Lo siguiente será Gran Canaria, en un duelo directo por el playoff ante Las Palmas, que marca ahora mismo la línea a tres puntos del Sporting, octavo con 45 puntos.

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Del Molinón al altar, sin escalas… o casi. Otra final, otro vuelo, Otra historia y, ojalá, otro viaje perfecto.