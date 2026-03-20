Geografía de Asturias fuera de Asturias: estos son los municipios preferidos por los 148.000 asturianos que viven en el resto de España

Las Asturias del resto de España son un contingente de población menguante, pero geográficamente diverso. La región ha rebajado en esta década la barrera de los 150.000 nativos asturianos residentes en otras provincias, pero tiene todavía la fuerza de 148.339 personas que pintan el mapa, de norte a sur y de este a oeste, con trazo desigual e intensidad variable. Todo lo domina evidentemente Madrid, que pese a consignar un descenso de casi mil residentes desde 2021 acapara más de uno de cada cuatro asturianos empadronados en España fuera de Asturias. El total de la comunidad madrileña, 40.416 en toda la provincia en 2025, es lo más visible de una estadística que permite descubrir detalles significativos cuando la lupa se acerca todo lo posible al territorio.

Eso es lo que ha hecho la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), que ha descendido hasta la escala municipal para ubicar a los 148.000 asturianos del resto de España en los 8.132 municipios del país. El resultado los sitúa en realidad en más o menos la mitad de ese total de demarcaciones, toda vez que el estudio detecta 3.881 ayuntamientos sin registro de habitantes nacidos en el Principado, pero el reparto “mancha” el mapa entero con grados dispares de vigor. En la otra mitad, la que sí tiene asturianos, mandan sin sorpresas Madrid y Barcelona, que encabezan esta lista muy lejos uno del otro con 24.886 asturianos en la capital y 4.017 en la Ciudad Condal. Madrid ha perdido fuelle, pero mantiene una concentración de emigrantes que dentro de la región equivaldría, así se percibe mejor su pujanza, a la población del séptimo concejo más habitado de Asturias, justo por detrás de Mieres y con más gente que Castrillón.

Barcelona estaría en este juego a la altura aproximada de Vegadeo, pero hay muchas otras realidades más allá de las dos grandes ciudades. La investigación de Sadei permite identificar otros quince municipios con más de mil residentes nativos de la región, y no todos son grandes capitales de provincia. Se verá sin dificultad la querencia por los territorios vecinos si se observa que las tres localidades con más asturianos tras Madrid y Barcelona están en Galicia, Castilla y León y Cantabria.

La más destacada de ellas es León, que aparece por detrás de Barcelona, y a no tanta distancia como cabría suponer, con 3.133 habitantes nacidos en este lado de Pajaress y residentes en el otro. Justo después vienen Santander y La Coruña, con 2.388 y 2.373, respectivamente, y a partir de aquí se descontrola en parte el patrón geográfico, porque el sexto municipio español más elegido por los naturales del Principado es Palma de Mallorca, con una población importada de casi 2.000 personas. Por encima de las 1.500 aparecen Valladolid y Valencia y la proximidad hace que Ribadeo sea la localidad que concentra más asturianos fuera de Asturias sin ser capital de provincia: 1.500 exactos. El municipio fronterizo es, de hecho, la segunda población de Galicia con más asturianos. Sólo la aventaja La Coruña y está por encima de Vigo (1.442) y de Lugo (1.244).

Entre los grandes números de esta geografía asturiana fuera de Asturias sobresalen también los 1.451 empadronados en Zaragoza, los 1.389 de Bilbao o los 1.270 de Alicante. La inclinación hacia la España insular la completa Las Palmas, con sus 1.132 asturianos, los 1.044 de Ponferrada corroboran la atracción de lo próximo y el “club de los mil” se cierra en Málaga, donde residen 1.013 personas etiquetadas como nacidas en Asturias.

El poderío madrileño se corrobora cuando la tabla baja de la barrera del millar y aparecen dos municipios de la Comunidad de Madrid que frisan los mil asturianos empadronados: Alcalá de Henares y Las Rozas resaltan en la lista con 927 y 925 vecinos, respectivamente, justo por delante de Sevilla (923) y el ayuntamiento leonés de San Andrés del Rabanedo (842). Luego vienen Móstoles, en Madrid (816); Torrevieja, en Alicante (814) y ya Vitoria (793), Santa Cruz de Tenerife (776) o Villablino (761) en una larga lista de 206 municipios con una cifra entre cien y mil nacidos en Asturias.

Quizá sea pertinente, después de esta prospección de los lugares con más asturianos, una incursión en los municipios donde no está registrado ninguno. Un vistazo al mapa permite intuir que se concentran más en el interior que en la costa, y tal vez sobre todo en la línea discontinua que une las tres provincias con menos asturianos registrados y que son, por este orden, Soria, Cuenca y Teruel. La intensidad de la aglomeración en torno a algunas zonas específicas del mapa hace, por ejemplo, que solamente haya un concejo sin asturianos entre los 67 de la provincia de Lugo, Muras, o que sólo compartan esa condición uno de los 61 de Pontevedra, Rodeiro, o dos de los 93 de La Coruña, Boimorto y Mesía. La estadística dice también que eso pasa en sólo nueve de los 211 municipios de León, en seis de los 102 ayuntamientos de Cantabria y únicamente en quince de los 179 de la Comunidad de Madrid.

Ese es el pormenor municipal que radiografía el contingente descendente de los asturianos que viven desplazados en el resto de España. Por provincias, Madrid concentra más del 27 por ciento, León está por encima de Barcelona y estas tres sumadas con la cuarta, Cantabria, acumulan la mitad de la colonia.

La Asturias exterior, por lo demás, se reparte casi a partes iguales entre el interior y el exterior de España. Hay muy aproximadamente algo más de 150.000 personas inscritas como asturianas en el extranjero y una cifra levemente inferior de nacidos en Asturias con residencia en el resto de España. Pero mientras el primer número crece casi sin parar, a impulsos sobre todo de los descendientes de los emigrantes expatriados que adquieren la nacionalidad española, este segundo mengua. Los asturianos del resto de España, que aún estaban por encima de los 150.000 hasta 2023, han enfilado una línea descendente que se ha cruzado con la curva de los expatriados, en subida casi sin descansos al menos desde 2009.