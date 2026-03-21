Cuando el cráneo de Goya estuvo en la calle Uría de Oviedo: la última obra del escritor Miguel Barrero

El escritor mierense Miguel Barrero (1980), director también de la Semana Negra de Gijón y residente en Madrid, publica su decimo tercer volumen. Se titula “La cabeza de Goya” (ed. Xordica) y es una búsqueda literaria en torno a los últimos días del pintor aragonés, a la desaparición de su cráneo tras ser enterrado en Burdeos, donde falleció, y también una reflexión sobre el significado simbólico de ese descabezamiento.

-¿Cómo llega a interesarle la historia de la cabeza de Goya?

-En 2017, en el diciembre, hice un viaje a Burdeos. Y me acordé de Goya. Sabemos todos que Goya murió en Burdeos, pero se sabe poco qué fue lo que hizo allí. Estuvo cuatro años. En términos biográficos es poco tiempo, pero suficiente como para haber hecho una rutina, haber conocido gente, etcétera. Son los últimos años de su vida, en los que él está completamente desencantado con el país que ha dejado atrás. Un tiempo en el que, sin embargo, surge la suficiente claridad en su vida como para que termine sus días pintando un cuadro tan luminoso y tan delicado, y tan alejado de las “pinturas negras”, como es “La lechera de Burdeos”. Y en ese recorrido me empecé a interesar por la historia de la cabeza, era tan estrambótica que era imposible resistirse al embrujo. Y me pareció que esa historia encarna esa dificultad que tenemos muchas veces para hacernos cargo de nuestra tradición, para honrar a los que nos precedieron y supieron leer el tiempo en el que vivimos y proyectarlo. Porque, en el fondo, la obra de Goya no habla tanto de la España del XIX, como de nosotros.

-¿En qué sentido?

-En el sentido de que, bajo la apariencia de una pintura vinculada a su momento histórico, no refleja nada que no siga pasando hoy. Lo que Goya refleja no es, ni más ni menos, que las idas y las venidas del alma humana. Sus retratos van más allá de la mera expresión física, son casi radiografías intelectuales y anímicas de la persona a la que pinta. Sus escenas reflejan situaciones que se podrían seguir dando hoy en día. Es un pintor que nos acompaña, ha trascendido y sigue siendo un referente. Su obra sigue teniendo algo que nos interpela. Hay un tríptico fundamental en la pintura española: Velázquez, Goya y Picasso. Y de esos tres, cuya maestría ya está fuera de toda duda, si los demás desvelan, Goya revela. Goya mira a través de la realidad para sacar lo que está escondido en ella.

-El libro, por una parte, tiene una estructura muy cercana al reportaje. Es la búsqueda detectivesca del destino de la cabeza de Goya tras su muerte. Pero también tiene un trasfondo de reflexión, habla de esa “nación sin cabeza”, las palabras finales que se le atribuyen a Jovellanos en el lecho de muerte.

-Probablemente esa sea una frase apócrifa, de quien estaba con Jovellanos en el momento de morir. Fue seguramente una invención a posteriori que hizo fortuna. Pero, bueno, está muy bien traída ¿no? Tiene cierta consistencia metafórica que se haya quedado sin cabeza el pintor que posiblemente mejor acertó a reflejar las interioridades más profundas de la humanidad. Goya fue un artista eminentemente lúcido que supo representar e interpretar las luces y las sombras de la época en la que vivió. Esa lucidez lo llevó a exiliarse en Burdeos en 1824 cuando regresó Fernando VII. Me resultaba cómico, entre comillas, que esa lucidez se premiara con esa decapitación póstuma, sobre la que sabemos muy poco o casi nada.

-¿Todos los datos que incluye en el libro son reales o en algún momento ficciona?

-Todo es historia en el sentido de que se cuenta lo que se contó que había pasado, o podido pasar. Solo planteo una hipótesis que está en la parte final y, además, se cierra con la verdad en la última línea exacta del libro, en el capítulo de agradecimientos. Todo lo demás son datos que están contrastados, que se han contado así.

-Y en medio del periplo que siguió la cabeza de Goya una vez separada del cuerpo aparece un pintor asturiano. Dionisio Fierros.

-La cabeza de Goya es un misterio. Cuando finalmente se lo exhuma en Burdeos y se lo trae a España y lo entierran en San Antonio de La Florida, en Madrid, al no encontrarse el cráneo se da por hecho que lo que pasó fue que Goya era partidario de la frenología, una pseudociencia muy en boga entonces que creía que analizando el cerebro se podía estudiar la conducta humana. Entonces se pensaba que Goya había donado voluntariamente su cráneo para que experimentasen con él una vez muerto. Esa teoría se asienta y nadie la discute hasta que, de repente, en 1918 en Zaragoza aparece un cuadro firmado por el pintor asturiano Dioniso Fierros. Según la propia leyenda escrita en el reverso del cuadro la obra representa el cráneo de Goya. Con cual, si ese cráneo está intacto, si ese cráneo se pintó años después de que Goya muriese, es porque alguien lo robó (de su primer enterramiento en Burdeos).

-¿Ese cuadro de Fierros dónde está?

-En Zaragoza. Pero en los almacenes del Museo Casa Natal de Jovellanos, en Gijón, hay otro cuadro que representa una calavera por la parte de atrás. También se reproduce en el libro. Es otra vanitas que pintó Dioniso Fierros. Se plantea que puede ser la misma calavera, pero vista desde atrás. Porque era la calavera que, según parece, Dionisio Fierros tenía en su estudio y de la que se servía para pintar. De hecho, cuando su nieto Dioniso Gamallo Fierros conoce la historia, le enseña a su abuela el cuadro de la calavera y la abuela le dice que su marido tenía una como ésa en el estudio, en la casa de Fierros, que estaba en la calle Uría de Oviedo. El cráneo de Goya estuvo en Oviedo, según se cuenta en el libro, luego seguramente acabó llegando a Salamanca y ahí se pierde en ese momento su paradero.

-Goya acaba en Burdeos en uno de esos retrocesos de la historia de España. Cuando gritamos “vivan las caenas” para que volviera el absolutismo con Fernando VII.

-Goya era el pintor de la corte. Y se posicionaba en sus cuadros más que en su vida. Viendo sus cuadros vemos lo que realmente pensaba. De hecho, hay una interpretación de las pinturas negras que sostiene que con ellas Goya se rebela contra el programa ideológico de Fernando VII. Y cuando Fernando VII vuelve a España, amparado además por un ejército francés, es cuando Goya se marcha. Dice que quiere irse a un balneario. Seguramente todos, tanto el Rey como su corte, eran conscientes de la mentira. Pero no le ponen impedimentos. Y termina instalándose en Burdeos, que en aquel momento era una especie de reducto de españoles ilustrados. Este libro me sirvió para ver ese exilio ilustrado del XIX como el antecedente en muchos sentidos del exilio republicano de un siglo después. Y también ellos se hacen fuertes entre Burdeos y París, pero principalmente Burdeos, la ciudad que intentaba convertirse en el epítome de la Ilustración; crean una colonia que convierte esa ciudad en una especie de pequeña España a la orilla del Garona.

-Goya huía de una “marcha atrás” en la historia de España; el exilio republicano, de otra. Y ahora parece que vamos encaminados a algo así. ¿Cómo lo ve?

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-Ese riesgo está en sobre la mesa. Estamos viendo, día tras día, cómo valores o principios que creíamos conquistados, irrenunciables, se ponen cada vez más en cuestión. Y no solo eso. Vemos cómo quienes los cuestionan encuentran eco y predicamento. Y lo que es más preocupante: votos. Y llegan a gobernar con resultados tan nocivos como lo que estamos viendo en Argentina o en Estados Unidos. Siempre he dicho que la Ilustración es muy reivindicable. Y más en estos tiempos. Jovellanos, Argüelles o Feijoo nos parecen figuras de museo. Pero no nos damos cuenta de que el legado que nos dejaron es muy importante. Hay que seguir defendiéndolo. Es el legado del que venimos. Somos hijos intelectuales de la Enciclopedia, de esa defensa del saber universal. De la idea de ir dejando atrás el viejo sistema estamental y crear una nueva época en la que los hombres y las mujeres se guiaran por la razón, el intelecto, la ciencia, el saber y no por dogmas ni por los preceptos originados en quien sabe dónde, que siempre suelen servir a intereses bastante oscuros.