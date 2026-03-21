Llamedo estrecha lazos con los asturianos de Argentina y prepara el papel protagonista que tendrá Asturias en el próximo Día de la Hispanidad en Buenos Aires

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha abierto este viernes la agenda de su viaje institucional a Sudamérica con un encuentro en el que concretó junto al embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, los detalles del papel protagonista que tendrá Asturias en la celebración del próximo Día de la Hispanidad, que ha elegido Buenos Aires como sede de la celebración del 12 de octubre y a Asturias como invitada especial. La primera cita del programa que lleva a Llamedo a Argentina y Uruguay sirvió también, según la número dos del Ejecutivo autonómico, para el refuerzo de la coordinación entre instituciones como camino imprescindible para asegurar la atención a la comunidad expatriada de asturianos más numerosa del mundo.

En Argentina viven cerca de 38.000 asturianos, aproximadamente uno de cada cuatro de los más de 155.000 que configuran una comunidad de emigrantes en clara línea de crecimiento, y este encuentro, remarcó Llamedo, “refuerza la coordinación institucional necesaria para seguir acompañando a los asturianos y asturianas que viven aquí, apoyar la labor de los centros y avanzar en políticas que faciliten el retorno de quienes desean volver”. En la que está siendo su primera visita a la colectividad asturiana en Hispanoamérica, la Vicepresidenta elogió el “trabajo sostenido” de una comunidad expatriada “organizada y activa” en la tarea de construir vínculos sólidos a ambos lados del Atlántico. Esos lazos, asumió, seguirán estrechándose en los próximos años como consecuencia del acceso a la nacionalidad española de descendientes de emigrantes asturianos al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como “ley de nietos” por su apertura del acceso al pasaporte español a los nacidos en el extranjero con abuelos españoles.

“Las comunidades asturianas en el exterior forman parte de nuestra identidad colectiva y siguen siendo un puente vivo entre Asturias y América Latina”, señaló también Llamedo. “Este viaje nos permite escuchar de primera mano a la diáspora y reforzar un acompañamiento basado en la cercanía, la escucha y el compromiso”.

Llamedo singularizó en su agenda la visita a uno de los miembros destacados de la colectividad asturiana en Argentina, el escritor Jorge Fernández Díaz, bonaerense hijo de un valdesano de Barcia y una belmontina de Almurfe y ganador del premio Nadal en 2025 con su novela “El secreto de Marcial”. La conversación con el periodista y novelista, en cuya obra tiene un especial protagonismo el legado de la emigración asturiana en Argentina, permitió a ambos compartir una mirada sobre la memoria de la emigración asturiana en Argentina y sobre el legado emocional, cultural y familiar que sigue uniendo a ambos territorios.

La agenda argentina de Gimena Llamedo incluye visitas a los centros asturianos de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata y Santa Fe, así como a la Casa de Asturias de Uruguay, dentro de un programa que combina reuniones institucionales y encuentros directos con la colectividad. Participan también en el viaje el director general de Reto Demográfico y director general en funciones de Políticas de Emigración y Retorno, Marcos Niño, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso. En el encuentro de este viernes participó también la asturiana Paula Palicio, flamante directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires.

La agenda de la Vicepresidenta incluye actos con representantes de asociaciones, directivas de centros y personas beneficiarias de las políticas de emigración y retorno, con el objetivo de adaptar las medidas públicas a la realidad de quienes viven fuera del Principado y desean mantener o recuperar su proyecto de vida en Asturias.