La muerte del capitán Moreno: el fusilamiento silenciado que estremeció a la frontera de Asturias con Galicia, ahora novelado por Luis Vicente Canela

“Es ese pueblo de Acebo, pueblo de pocos amigos,/donde matan a los hombres después de tantos martirios./ Como ya están enterados en ese pueblo de Acebo, /mataron a dieciséis y al Comandante Moreno”. Así comienza “El romance del Comandante Moreno”, el cantar con el que la memoria popular trató de perpetuar los terribles fusilamientos que se produjeron el 29 octubre de 1937 en El Acebo, la localidad gallega limítrofe con Grandas de Salime y próxima a Fonsagrada que forma parte de la parroquia de San Bartolo de Monteseiro. Aquel día fueron fusilados 13 combatientes republicanos, según los datos oficiales, todos integrantes del llamado Batallón Galicia y capitaneados por José Romero Torres. Ahora, todos esos hechos se han convertido en la novela titulada precisamente “El romance del comandante Moreno”, firmada por el avilesino Antonio Luis Vicente Canela, y editada con ayuda del Centro Asturiano de Alicante y de la Fundación Cajastur. Canela, que es miembro de la directiva del centro, ha iniciado una carrera como escritor después de su jubilación en el ejército, donde llegó al ser teniente coronel de Operaciones Especiales. Como tal participó en distintas misiones en la guerra de los Balcanes y en Irak.

La mujer de Canela procede de Monteseiro y pasaron muchas vacaciones familiares en esta aldea lucense limítrofe con el concejo grandalés. Sin embargo, según confiesa este militar jubilado, nunca ningún vecino le habló jamás de aquellos hechos en los que habían estado tan directamente involucrados. Tanto que fueron los vecinos quienes, obligados, tuvieron que enterrar a los combatientes fusilados por falangistas llegados de Fonsagrada. “El alcalde mandó que un chaval de cada casa del pueblo a hacer las fosas”, detalla Canela. Los cuerpos fueron enterrados en 3 fosas distintas, con 8, 4 y 1 persona respectivamente. El resto fue silencio. Nunca nadie, ni siquiera la gente de su propia familia, le mencionó los hechos a Vicente Canela cuando pasaba allí los veranos. “Hasta que 45 años después, en un documental de la Televisión de Galicia, de repente veo a la gente de mi pueblo contando la historia. Me quedé de piedra. Era la gente con la que yo había vivido, estado en fiestas, comido, y jamás había escuchado ni una sola palabra sobre aquello”. Ahí prendió la semilla de la novela que Canela acaba de publicar.

“El romance del capitán Moreno” novela los últimos días con vida de los integrantes del Batallón Galicia, el grupo de combatientes republicanos que llegaron desde la vecina región a combatir en el frente de Asturias a las órdenes del panadero y anarquista coruñés Moreno Torres, un grupo donde también se integraron milicianos asturianos.

“Deciden comprar un barco por mediación de uno de los sindicatos marítimos y hacen una travesía desde La Coruña hasta Gijón. Cuando llega, se incorporan al ejército republicano, pero el frente Norte cae pronto en octubre del 37, y los mandos y los comisarios políticos son conscientes de que sus posibilidades de no ser fusilados son mínimas. Y deciden ir andando desde Gijón hasta Coruña, porque en Asturias ni conocían el terreno ni tenían red clandestina de apoyo. Y ahí tiran por la ruta de Oviedo, Trubia, Grao, Salas y por el Suroccidente… Ahí, en el libro, se mezcla ficción con la realidad porque no hay constancia exactamente de por dónde fueron. Pero te puedes imaginar que no era fácil: iban por zona ocupada, con lo cual tenían que ir caminando de noche, con muchísimas precauciones”, detalla Canela sobre una obra acerca de la que subraya su carácter novelesco, de recreación ficcionada. “En el principio de la novela me interesa dejar claro que, aunque el libro está apoyado en hechos reales, los personajes son ficticios, para que nadie se pueda sentir identificado”, añade Canela, quien también se puso en contacto con la Asociación para la Memoria Histórica, para conocer los hechos más en profundidad. “Ellos fueron los que muy amablemente me facilitaron la foto de la portada y la contraportada del libro”.

Según la Asociación para la Memoria Histórica, entre los fusilados se encontraban: José Moreno Torres, el riosellano Jaime Machicado Llorente, Manuel Ramos Escarís, Odilo Masid Masid, Maximino Martínez Fernández, José Balado Gil, Emilio Novas Naya, Manuel Rivas Rey, Enrique García Lago, Luis Rafael Villar Sánchez y Albino Domínguez Marqués. Las tres fosas fueron exhumadas entre octubre de 2007 y marzo de 2008. Los enterramientos fueron localizados gracias a los relatos de los vecinos. Así se rompió un silencio que se extendió durante años toda la zona, “que solo se rompía cuando -y así termina la novela- las mujeres lindaban el ganado y cantaban el romance, que ha quedado en la tradición oral”, afirma este escritor avilesino y militar jubilado, residente en Alicante.

El Reino de Asturias, con mucho humor, en Alicante

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La inclinación de Canela hacia la literatura ya le ha reportado varios premios. Y recientemente debutó también como autor teatral. Con el grupo de teatro del Centro Asturiano de Alicante estrenó en septiembre pasado una pieza teatral que recreaba los hechos que condujeron al nacimiento del Reino de Asturias, titulada “La batalla de Covadonga: el nacimiento de un reino”, escrita por Canela. El pasado 7 de marzo, el grupo teatral del Centro alicantino, con el apoyo de la banda de gaites “L’Estruendu”, del mismo centro asturiano, estrenó “Los amores de Fátima y Adosinda”, también escrita y dirigida por Vicente Canela. “Se trata de una astracanada, un poco al estilo de ‘La venganza de Don Mendo’. La obra que habíamos hecho sobre la batalla de Covadonga era muy seria y me apetecía hacer algo más simpático, algo con un tono diferente”.