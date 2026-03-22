Laura Mon, la gijonesa que diseña lo que has visto en "Torrente presidente" y la serie "The Crown"

Hay gente que quiere trabajar en el cine y hay gente que termina construyéndolo. Literalmente. Esa es la gijonesa Laura Mon. Desde pequeña tenía claro que quería hacer algo creativo y hoy es directora de arte en películas y series cada vez más conocidas. La última producción estrenada en la que ha trabajado es "Torrente presidente". Como asistente de dirección de arte es responsable del aspecto de todo lo que se ve en pantalla. “Desde pequeña siempre tuve inquietud por el diseño, la arquitectura y el cine. Siempre buscaba un trabajo que combinara todo eso”, cuenta. Esa mezcla fue precisamente lo que la llevó al departamento de arte en las producciones audiovisuales. Sus ideas se transforman en decorados, carteles, objetos de todo tipo... En universos enteros.

Laura Mon, con algunos de los diseños para "Torrente presidente" / .

Laura Mon ha pasado prácticamente por todas las fases posibles dentro del departamento de arte hasta llegar a su puesto actual ahora. “He pasado por construcción, por diseño gráfico, trabajé como dibujante, como asistente...”, explica. Y no precisamente en producciones pequeñas: uno de sus primeros saltos importantes llegó cuando tuvo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con el equipo de la serie "Breaking Bad". Fue el comienzo de una carrera profesional que no ha parado desde entonces.

Laura Mon durante su trabajo como pintora en la película de Wes Anderson “Asteroid City” / .

En España, uno de sus trabajos más recientes ha sido la nueva película protagonizada por Torrente, el personaje de Santiago Segura. En este filme recién estrenado, "Torrente presidente", empezó haciendo diseño gráfico y acabó ampliando su papel mucho más de lo previsto. “Me llamaron para hacer la parte de diseño gráfico, pero a la semana me metieron también como asistente de dirección de arte porque vieron que lo fui en otros proyectos”, recuerda. Participó en el diseño de decorados junto al director de arte y creó toda la identidad visual de uno de los partidos políticos ficticios que aparecen en la película. “Hice toda la imagen de Nox, los papeles, los partidos políticos que salen… toda esa imagen la desarrollé junto con el equipo”.

Laura Mon ya acumula una notable experiencia. En la exitosa serie "The Crown", que cuenta la historia de la familia real británica. trabajó como dibujante y diseñadora gráfica. “Estuve en la sexta temporada, la que se rodó en Mallorca y Barcelona, en la temporada en la que aparece Lady Di”, explica. Su trabajo consistía en hacer planos técnicos para que el equipo de construcción pueda levantar los decorados exactamente como aparecen en la serie. A Laura Mon le encanta su trabajo: “Es muy gratificante ver que sueñas con algo o lo proyectas y luego se acaba materializando y finalmente lo ves en la gran pantalla. Es un proceso que me apasiona”.

Laura Mon con Vince Gilligan en el rodaje de “Pluribus” / .

Ha trabajado mucho para llegar donde está. “Aquí empiezas a trabajar y, si lo haces bien, la gente se acuerda de ti y te van llamando”, explica. Admite que no es un trabajo para todo el mundo. “No llegas a ser autónomo, pero tampoco tienes un puesto fijo. Vas trabajando por proyectos y eso implica viajar mucho. Y a veces no tiene mucha estabilidad. Me gusta, pero también es un sacrificio”. Aun así, lo tiene claro: el departamento de arte es exactamente donde quiere estar. “Me siento muy cómoda, me encanta lo que hago”, dice. Ahora mismo está trabajando como directora de arte en una nueva película que se está rodando en Alicante. “Estoy muy contenta llevando el equipo”, afirma.

Más allá de los proyectos concretos, también está en un momento de cambio personal. Después de trabajar en distintas ciudades y viajar constantemente detrás de cada proyecto, busca enraizarse. “Me gustaría asentarme en un lugar concreto. Me gusta viajar, pero también quiero poder quedarme en un sitio y trabajar más de seguido allí”, explica. Ya tiene claro dónde quiere hacerlo: Tenerife. “He hecho varias películas allí y me he sentido muy a gusto. Mi idea es irme y poder trabajar en los proyectos que se rueden en la isla”, explica, ya que hay muchas subvenciones y acuden muchas producciones de las que poder formar parte.

Noticias relacionadas

Laura Mon, en Tenerife, trabajando con su ordenador en las proximidades del Teide. / .

La sensación que deja su historia es bastante clara: no es la típica historia de alguien que quería ser famosa en el cine, sino la de alguien que encontró el sitio exacto donde su forma de pensar encajaba perfectamente. Y quizá por eso lo resume con una frase que explica muy bien su trabajo: “El arte del cine es efímero, pero es precioso”.