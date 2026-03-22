El Principado flexibiliza las ayudas al retorno para acoger a los nuevos asturianos de la “ley de nietos”

En Buenos Aires, en la segunda jornada de su primera visita institucional a Sudamérica, la vicepresidenta del Principado hizo explícita la pretensión del Gobierno de ampliar las ayudas al retorno de los emigrantes flexibilizando sus condiciones y su nómina de potenciales beneficiarios, abriéndolas a todos los nuevos asturianos que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la conocida como “ley de nietos”. Durante un encuentro con los responsables del Centro Asturiano de la capital argentina, Gimena Llamedo destacó el objetivo de adaptar la convocatoria a los nuevos perfiles de retorno y facilitar el regreso de quienes inician ahora la vuelta.

El cambio se sustancia en un cierto aligeramiento de los requisitos que establece la convocatoria. La norma pide un tiempo mínimo de cuatro años de residencia en el extranjero inmediatamente antes del retorno y hasta ahora exigía estar en posesión de la nacionalidad española durante todo ese periodo. Ese requisito dejaba fuera a un buen número de descendientes de emigrantes que han obtenido recientemente el pasaporte, principalmente a quienes lo tienen gracias a lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática de 2022, llamada “ley de nietos” por su apertura a conceder la nacionalidad a los nacidos en el exterior con abuelos españoles.

Con el cambio recién anunciado, bastará con disponer de la nacionalidad en el momento de solicitar la ayuda. La convocatoria, ya abierta, está dotada con 500.000 euros y permite recibir hasta 6.000 euros para facilitar el asentamiento en Asturias. La modificación está pensada para acoger a los asturianos que forman parte de la gran avalancha de peticiones de nacionalidad que ha levantado la norma, cifrada en 2,3 millones de solicitudes.

Llamedo mantuvo un emotivo encuentro con la colectividad agrupada en el mayor de los catorce centros asturianos de Argentina. Anunció como propósito esencial de su viaje reconocer el papel histórico de la emigración asturiana y consolidar una nueva etapa en las políticas de retorno y aseguró que ésta “no es solo una visita institucional. Es un reencuentro con una parte fundamental de nuestra historia, pero también una oportunidad para trasladar un mensaje muy claro: Asturias quiere seguir estando cerca de su gente en el exterior y facilitar el regreso de quienes quieren volver”. Durante su intervención, Llamedo ha destacado la trayectoria histórica de la emigración asturiana y el papel de los centros del exterior, especialmente en Argentina, como espacios de comunidad, apoyo mutuo y transmisión cultural. “Asturias no se entiende sin su emigración. No se entiende sin quienes un día tuvieron que marcharse y sin quienes supieron convertir la distancia en vínculo, la ausencia en comunidad y la nostalgia en organización”, señaló.

Marcos Niño y Gimena Llamedo muestran sus carnets de socios de honor del Centro Asturiano de Buenos Aires junto a la presidenta de la entidad, Pilar Simón. / Principado de Asturias

La Vicepresidenta y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, fueron nombrados socios de honor del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón y que fue reconocido por Llamedo como “una red activa que ha preservado la identidad y las tradiciones asturianas”. En la visita participa también la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y la comitiva asturiana estuvo acompañada en la visita por el embajador de España en Argentina, José María de Arístegui Laborde.

Según el elogioso discurso que pronunció la Vicepresidenta, “los centros asturianos siguen siendo una pieza clave de la Asturias exterior: lugares donde se conserva la identidad, se cuida la comunidad y se mantiene vivo el vínculo con nuestra tierra”. Llamedo trasladó a la colectividad las principales líneas de refuerzo de las políticas de emigración y retorno impulsadas este año por el Gobierno de Asturias. “La Asturias que muchos dejaron atrás fue durante mucho tiempo una tierra de emigración. La Asturias de hoy es una tierra de oportunidades. Y eso nos obliga a hacer más fácil el regreso de quienes quieren volver, con más apoyo, más acompañamiento y más certidumbre”, aseguró.

La número dos del Ejecutivo autonómico se congratuló ante los asturianos de Buenos Aires de las buenas cifras del retorno de emigrantes al Principado, que en 2024 superó su récord por segundo año consecutivo, 1.500 personas según los datos del Ministerio de Trabajo. Llamedo defendió además que la relación con la comunidad exterior no puede sostenerse únicamente sobre la memoria o el afecto, sino también sobre la “presencia institucional, reconocimiento y políticas útiles”, y trasladó un mensaje de cercanía a la colectividad asturiana en Buenos Aires. “No estáis lejos de nosotros. No sois una periferia sentimental de Asturias. Sois parte central de nuestra historia y de nuestro presente. Asturias no sólo os recuerda. Asturias cuenta con vosotros. Y quiere seguir caminando con vosotros también en esta nueva etapa en la que el retorno forma parte central de nuestra política de emigración”, concluyó.

La visita al Centro Asturiano de Buenos Aires forma parte de la agenda del primer viaje institucional de la vicepresidenta a Argentina y Uruguay para reforzar los lazos con la colectividad asturiana en el Cono Sur y difundir las nuevas medidas de apoyo al retorno. Este viaje institucional está centrado en reforzar los lazos con la colectividad asturiana en el Cono Sur y en difundir las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de Asturias para fortalecer el vínculo con la diáspora y facilitar el regreso de quienes desean volver.