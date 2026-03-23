Gimena Llamedo entrega el reconocimiento de asturianía al Centro Asturiano de Uruguay como “una expresión de gratitud”

En la segunda estación de su primer viaje institucional transatlántico, la vicepresidenta del Principado ha entregado este domingo en Montevideo el diploma que oficializa el reconocimiento de asturianía al Centro Asturiano–Casa de Asturias del Uruguay, otorgado por el Gobierno autonómico hace ahora dos años. El título garantiza a la colectividad, entre otros, el derecho de acceso a convocatorias de ayudas públicas de la administración regional para financiar actividades o mejoras de infraestructuras, la posibilidad de participar en los cursos y programas a distancia que promueva el Principado o la de recibir información y asesoramiento de diversa índole desde Asturias.

La entrega de la distinción, que viene sujeta al cumplimiento de un catálogo de requisitos establecidos en la ley de 2018 de los asturianos en el exterior, aprovechó la asistencia de Gimena Llamedo a la celebración del “Día del Bollo”, una de las citas más emblemáticas de la colectividad asturiana en Uruguay, que la Vicepresidenta compartió con la directiva del Centro, encabezada por su presidente, Francisco Llana, y con socios, socias y familias vinculadas a la institución. También participaron en el encuentro el embajador de España en Uruguay, Javier Salido; el cónsul general, Juan Carlos Gafo, y las dos autoridades que acompañan a la número dos del Ejecutivo en su viaje a Argentina y Uruguay, la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño.

La vicepresidenta del Principado recibe un obsequio de una de las integrantes del grupo "Les madreñes". / Principado de Asturias

Llamedo destacó que el reconocimiento concedido hace dos años a la colectividad uruguaya distingue “una historia de compromiso, de comunidad y de fidelidad a Asturias” mantenida durante más de un siglo, puesto que el Centro Asturiano de Uruguay fue fundado en 1910. Pero es, “ante todo, una expresión de gratitud”, interpretó también la Vicepresidenta. “La manera de decir desde Asturias que esta casa forma parte de lo que somos, que vuestra historia forma parte de nuestra historia y que la comunidad asturiana en el exterior sigue siendo una parte viva de Asturias”, ha señalado la vicepresidenta, quien ha subrayado la trayectoria colectiva de esfuerzo, organización y transmisión cultural que ha permitido mantener vivo el vínculo con Asturias a lo largo de generaciones”.

Ante la directiva y los socios, reunidos en uno de sus días grandes de celebración colectiva, Llamedo destacó que eventos como este “Día del Bollo” “demuestran que la asturianía no es sólo memoria. Es también presente, convivencia y comunidad”. “Los centros asturianos son mucho más que lugares de encuentro”, añadió. “Son espacios donde se cuida la memoria, se mantienen las tradiciones y se transmite un sentimiento de pertenencia que sigue muy vivo”.

Aprovechó para renovar el propósito del Gobierno del Principado en el refuerzo de su red de instituciones en el exterior “como estructura clave para sostener el vínculo con la diáspora y proyectar la cultura asturiana hacia las nuevas generaciones”, y recordó el incremento cercano al 25 por ciento que experimentan las ayudas a los centros en su presupuesto de este año, que reserva en total 548.000 euros, 298.000 euros para las comunidades asturianas del exterior y 250.000 para las del resto de España.

“Necesitamos centros fuertes, sí, pero también centros vivos como este, centros que sigan siendo hogar para quienes llevan décadas sosteniendo esta comunidad y que sepan abrirse también a quienes vienen detrás”, señaló la Vicepresidenta, que trasladó un reconocimiento de gratitud a la comunidad asturiana en Uruguay, 4.200 personas de las que 359 son asturianos de nacimiento. “Gracias por seguir haciendo Asturias tan lejos de Asturias. Gracias por mantener vivo este vínculo con tanta dignidad, con tanto cariño y con tanta constancia”.

Llamedo, con María Álvarez Gayol, natural de Castropol, en el lagar Vicente García. / Principado de Asturias

Durante su visita al Centro Asturiano de Montevideo, Llamedo tuvo ocasión de conocer una de sus iniciativas más singulares, el lagar que lleva el nombre de Vicente García, un emigrante de Salas al que la nostalgia de su tierra le impulsó a construir su propio ingenio para la elaboración de sidra en el sótano de su casa en Montevideo. En 2010, coincidiendo con el centenario del Centro Asturiano, García les donó su lagar, que se utiliza desde entonces para hacer a 10.000 kilómetros de Asturias entre cincuenta y sesenta litros de sidra asturiana hecha en Uruguay.

En Montevideo, Llamedo ha mantenido también un encuentro con personas beneficiarias de las ayudas sociales, que ascendieron en 2025 a casi 16.000 euros y que llegaron a 17 emigrantes residentes en Uruguay. La delegación asturiana cierra este lunes su visita al país con un encuentro con el embajador Javier Salido.