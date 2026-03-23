Este municipio asturiano es el cuarto de España con más inscritos en el extranjero: sólo Madrid, Barcelona y Valencia lo superan

Del juego de agrupar por municipios a los asturianos que viven en el extranjero sale un mapa distinto, uno que no encaja con el de la Asturias interior. Gijón, el concejo más poblado dentro, es el segundo con más inscritos fuera; Llanes sube de repente del duodécimo puesto al tercero y Corvera y Castrillón, que son respectivamente el séptimo y el octavo más habitados de la región, pasan a los puestos número 34 y sesenta en la clasificación municipal de la diáspora. Pero el puesto más reluciente en este nuevo orden es el primero, porque Oviedo viene de rebasar en 2026 la barrera de los 40.000 representantes en el extranjero y su último total, 41.331 ovetenses expatriados, el dieciocho por ciento de su población oficial, convierte a la capital del Principado en el cuarto municipio de España con más “hijos” dispersos por el mundo.

Entre los 8.132 del país solamente Madrid (510.441), Barcelona (192.869) y Valencia (54.254), las tres ciudades más pobladas, superan la potencia de Oviedo en la diáspora. Después vienen La Coruña, Santa Cruz de Tenerife o Málaga y a continuación, Las Palmas, Sevilla y Santander para completar la lista de los diez municipios con más inscritos, los que cuentan por más de 30.000 su censo de emigrantes en el extranjero.

La capital asturiana destaca en esta estadística con su condición de cabeza visible de una región fuertemente exportadora de población: Asturias es la quinta de las cincuenta provincias españolas con un registro más amplio de habitantes en el extranjero y Oviedo el concejo asturiano mejor dotado, acaparando más de uno de cada cuatro integrantes de la nutrida comunidad de asturianos en el exterior.

La capital figura en la última actualización del Instituto Nacional de Estadística (INE) con más del doble de efectivos que Gijón, segundo en Asturias y decimonoveno en España merced a su cifra próxima a los 20.000 registros. En esta clasificación que revuelve la de la población interior aparecen justo después los 10.607 expatriados anotados en Llanes y a considerable distancia los 4.747 de Mieres, los 3.660 de Avilés. Después, por este orden, Cangas de Onís (3.637), Villaviciosa (3.492), Valdés (3.412), Langreo (3.308), Piloña (3.281), Tineo (3.193) y Cangas del Narcea (3.174).

Tienen todos ellos más población afincada en otros países que Siero, el cuarto más habitado de la región, y en la cabeza de esta clasificación aflora un puñado de concejos de dimensiones reducidas, demografía deprimida y fuerte tradición emigrante. Se podría trazar con ellos una geografía municipal de la diáspora asturiana y observar, por ejemplo, que Allande duplica a San Martín del Rey Aurelio o que Peñamellera Baja tiene el doble de inscritos en el extranjero que Llanera…

Estos dos ayuntamientos están dentro del sexteto peculiar de municipios que comparte la aparente anomalía de tener más residentes registrados en el extranjero que en su propio territorio. Del grupo forman parte también Peñamellera Alta, Pesoz, Ponga y Santa Eulalia de Oscos, pequeñas demarcaciones del oriente y el occidente interior con una historia larga de inclinación hacia la aventura emigrante y una población interior declinante. Algo parecido les pasa en Amieva, Cabranes, San Martín de Oscos o Grandas de Salime, lugares donde el censo interno supera por muy poco la cifra de población expatriada inscrita en el municipio.

Para entender bien el fenómeno hay que considerar, eso sí, la estructura singular de la colonia asturiana en el extranjero, que no es lo que parece, que está compuesta cada vez más mayoritariamente por descendientes de emigrantes en segundas y ya terceras generaciones. El volumen del colectivo no ha dejado de crecer en los últimos años, hasta llegar este año a las 155.869 personas, pero ha sido sobre todo por la vía de las adquisiciones de nacionalidad de los hijos y ya los nietos de los expatriados.

Mirando la estadística de la emigración por dentro se ve que de cada diez residentes fuera de España inscritos como asturianos ocho han nacido en el extranjero. Es esta una proporción que no deja de crecer a medida que también lo hacen las cifras totales de la colonia en el exterior. En el recuento actualizado esta semana, de hecho, el dato total del colectivo supera por primera vez las 150.000 personas mientras la cifra de expatriados nacidos en Asturias rebaja, también como nunca antes, las 30.000.